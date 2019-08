Stacje GO zmienią nazwy? Władze Ontario rozważają sprzedaż praw do nazewnictwa dla stacji sieci GO Transit, parkingów, a nawet łazienek, aby znaleźć nowe źródła dochodów dla swojej regionalnej sieci tranzytowej w regionie Greater Toronto. Minister transportu Caroline Mulroney powiedziała, że rząd uważa, że ​​zwiększenie dochocdów dla regionalnego operatora agencji Metrolinx i pomoże utrzymać niskie ceny biletów. „Chcemy zmaksymalizować wartość aktywów, nieruchomości i usług Metrolinx, aby zwiększyć przychody ze źródeł innych niż bilety, a jednocześnie nadal podnosić jakość usług dla naszych klientów”, powiedziała w oświadczeniu. Prowincja szacuje, że może zarobić od 50 000 do 500 000 dol. rocznie na prawach do niektórych stacji, które zachowałyby swoje pierwotne nazwy, a jednocześnie miałyby nazwę sponsora i markę. Umowy – które mogą obowiązywać od pięciu do 10 lat – dostarczałyby również sponsorom dane pasażerów, chociaż Mulroney zapewniła, że zostaną pozbawione informacji umożliwiających identyfikację. „Prywatność obywateli ma ogromne znaczenie. Wszelkie umowy chronią prywatność klientów ”. Rzeczniczka Metrolinx, Anne Marie Aikins, powiedziała również, że agencja jest zobowiązana do zachowania prywatności. „Wszystkie dane gromadzone w celu opracowania analiz dotyczących pasażerów są agregowane i nie zawierają zindywidualizowanych ani osobistych informacji, które można powiązać z rzeczywistą osobą”, powiedziała w oświadczeniu. Rozpoczęły się 60-dniowe konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie wniosku dotyczącego praw do nazewnictwa. Rząd powiedział, że początkowo dąży do zainteresowania firm prawami do nazewnictwa dla pięciu stacji GO Transit – Whitby, Pickering, Exhibition, Clarkson i Oakville. Prowincja może następnie rozszerzyć sprzedaż praw do nazewnictwa na parkingi dworcowe, toalety na stacjach i w pociągach GO oraz ustanowić „ciche strefy” w pociągach. Mulroney powiedziała, że pomysł jest przykładem wysiłków premiera Douga Forda, aby znaleźć nowe źródła dochodów dla wsparcia usług rządowych. Wiceprzewodnicząca NDP, Sara Singh, wyraziła zaniepokojenie wyprzedażą jakichkolwiek danych klientom prywatnym i zwróciła się do komisarza ds. Informacji i prywatności w Ontario o przeanalizowanie propozycji rządowej. Singh powiedział, że Metrolinx powinien wykorzystywać dane w celu usprawnienia regionalnego systemu tranzytowego, a nie do interesów handlowych. „Widzimy, że ten rząd nieustannie wymyśla różne rzeczy” – powiedziała. „Przy czymś takim należy najpierw skonsultować się z mieszkańcami Ontario aby zrozumieli, w jaki sposób będą wykorzystywane informacje o nich”. Sieć pociągów i autobusów GO Transit rozciąga się od Peterborough do Niagara Falls i na północ do Barrie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

