Po 50 latach Studio TOR zamknięte. Zanussi: decyzja ministerstwa jest irracjonalna – Czuję się fatalnie. Dziś podpisałem dokument – który kazano mi podpisać – o tym, że przyjmuję do wiadomości, że za miesiąc kończy się nasza działalność – mówi w rozmowie z Onetem Krzysztof Zanussi, który kieruje studiem filmowym TOR. Działalność studia, które jest jednym z ważniejszych producentów filmowych w Polsce, została dziś zakończona w obecnej formie. Ministerstwo Kultury planuje start nowego ośrodka produkcji filmowej, które powstanie w wyniku połączenia kilku innych podmiotów. Oprócz studia TOR działalność w obecnej formie zakończyć mają: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studio Filmowe KADR, Studia Filmowe ZEBRA i Studio Miniatur Filmowych i Studia Filmowego KRONIKA. (…) W studiu TOR powstało ponad 100 filmów, w tym klasyki polskiego kina, takie jak: “Rejs” (1970), “Zazdrość i medycyna” (1973), “Barwy ochronne” (1976), “Szpital przemienienia” (1978), “Amator” (1979), “Krótki film o zabijaniu” (1987), “Krótki film o miłości” (1988), “300 mil do nieba” (1989), “Ucieczka z kina Wolność” (1990), a także trylogia “Trzy kolory”. Krzysztof Zanussi to autor m.in. “Struktury kryształu”, “Barw ochronnych”, “Imperatywu”, “Brata naszego Boga”, a ostatnio “Eteru”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 1 Comment Search

