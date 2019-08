Świątek i Hurkacz przegrali swoje mecze w Rogers Cup

Na 1/8 finału Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA rangi Premier 5 w Toronto. Polska tenisistka stoczyła z Naomi Osaką zacięty bój, ale ostatecznie lepsza okazała się wiceliderka światowego rankingu. Świątek pokazała się w Kanadzie z bardzo dobrej strony. Pewnie przeszła przez eliminacje, a w pierwszej rundzie pokonała Ajlę Tomljanovic po rozegraniu pięciu gemów. Pochodząca z Chorwacji, a reprezentująca Australię tenisistka skreczowała bowiem przy stanie 4:1 dla Polki.

W drugiej rundzie Świątek pokonała rozstawioną z numerem 15. Dunkę Karolinę Woźniacką 1:6, 6:3, 6:4. W trzeciej czekała na nią Japonka, jeszcze do niedawna liderka rankingu WTA, z którą nie miała okazji wcześniej grać. – Z Osaką będzie bardzo trudno, ale dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że nawet jeśli przegram, to zaprezentuję to, co mam najlepszego – powiedziała 18-letnia kwalifikantka cytowana przez oficjalną stronę internetową WTA.

Jej słowa sprawdziły się w stu procentach. Polka stoczyła zacięty bój. Mało tego, od zwycięstwa w pierwszym secie dzieliła ją tylko jedna piłka. I to dwukrotnie. Ofensywnie grająca Świątek miała “break pointy” przy prowadzeniu 5:4 i 6:5, ale w obu sytuacjach Osaka się wybroniła. Tie-break ułożył się już po myśli Japonki, która od stanu 3-3 zdobyła trzy punkty z rzędu.

W drugiej partii to triumfatorka US Open 2018 i Australian Open 2019 wyszła na prowadzenie 3:1, ale wówczas przełamaniem powrotnym popisała się 65. rakieta świata. W dalszej części spotkania Polka wciąż starała się stawiać opór dobrze serwującej przeciwniczce, która zanotowała dziesięć asów. W ósmym gemie uniknęła kolejnej straty podania, ale nie udało jej się tego powtórzyć w 10., którego przegrała do 0.

Osaka tym turniejem wraca do dobrej formy po lipcowej porażce w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. W ćwierćfinale czeka ją pojedynek z rozstawioną z “ósemką” Sereną Williams. Z utytułowaną Amerykanką zmierzyła się dwa razy w poprzednim sezonie i oba mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść. Drugim z nich był pamiętny finał US Open, w którym reprezentantka gospodarzy uległa emocjom i kłóciła się z sędzią.

Wynik meczu 1/8 finału: Naomi Osaka (Japonia, 2) – Iga Świątek (Polska) 7:6 (7-4), 6:4.

Świątek stoczyła z Osaką wyrównany bój Polka po udanym debiucie w Rogers Cup w poniedziałek awansuje na najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA. Obecnie w wirtualnym zestawieniu jest 54.

Również Hubert Hurkacz nie awansował do ćwierćfinału rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. W czwartkow wieczór w meczu III rundy Polak w dwóch setach przegrał z Gaelem Monfilsem.

Hubert Hurkacz znakomicie spisywał się w swoim debiutanckim występie w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Taylora Fritza, z którym przegrał w czerwcu w Eastbourne, oraz zeszłorocznego finalistę Rogers Cup Stefanosa Tsitsipasa i awansował do III rundy. W tej fazie zmierzył się z rozstawionym z numerem 16. Gaelem Monfilsem. Był to pierwszy pojedynek pomiędzy tymi tenisistami i wrocławianin nie będzie go miło wspominał.

Początek jednak nie wskazywał, że w czwartkowy wieczór Hurkacz dozna tak wyraźnej porażki. Polak zaczął odważnie i już w pierwszym gemie miał piłkę na przełamanie, lecz jej nie wykorzystał, psując forhend. W kolejnych minutach nasz reprezentant grał na dobrym poziomie. Skutecznie serwował i chętnie wdawał się w wymiany z Monfilsem, często będąc w nich górą.

Taki stan trwał jednak tylko do stanu 4:4. Wówczas Monfils łatwo wyszedł na 5:4, a następnie Hurkaczowi przytrafił się fatalny gem serwisowy. Polak popełniał błąd za błędem, w efekcie został przełamany i przegrał inauguracyjną odsłonę.

Druga partia była rozgrywana już pod dyktando Monfilsa. Francuz konsekwentnie realizował swoją taktykę i zdobywał kolejne gemy. Hurkacz natomiast prezentował się pasywnie, a gdy atakował, to z nieprzygotowanych pozycji. W tym secie po bardzo bezbarwnej grze Polak uległ rywalowi do zera.

Mecz trwał godzinę i dziewięć minut. W tym czasie Hurkacz zaserwował cztery, nie wykorzystał żadnego z trzech break pointów, czterokrotnie został przełamany, posłał 13 zagrań kończących, popełnił 27 niewymuszonych błędów i łącznie zdobył 62 punkty, o 17 mniej od rywala. Z kolei Monfilsowi zapisano siedem asów oraz po 17 uderzeń wygrywających oraz pomyłek własnych.

Za udział w Rogers Cup 2019 Hurkacz zainkasuje 70 tys. dolarów premii finansowej oraz 90 punktów do rankingu ATP, dzięki którym w najnowszym notowaniu klasyfikacji, w poniedziałek, pierwszy raz w karierze znajdzie się w czołowej “40”. W przyszłym tygodniu 22-latek z Wrocławia wystąpi w kolejnej imprezie serii Masters 1000, w Cincinnati.

III runda gry pojedynczej:

Gael Monfils (Francja, 16) – Hubert Hurkacz (Polska, Alt) 6:4, 6:0.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz