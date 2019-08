Świątek i Majchrzak w doskonałej formie na US Open

Iga Świątek w bardzo efektowny sposób rozpoczęła przygodę z ostatnim w tym roku Wielkim Szlemem. W pierwszej rundzie US Open rozbiła 6:0, 6:1 Ivanę Jorović. 18-letnia polska tenisistka rozwija się praktycznie z tygodnia na tydzień, z turnieju na turniej. W Nowym Jorku po raz pierwszy w karierze zagrała w turnieju wielkoszlemowym, będąc już zawodniczką z najlepszej pięćdziesiątki na świecie (jest 49.). W poniedziałek wysłała jasny sygnał, że lokata ta jak najbardziej jej się należy.

Urodzona w 1997 roku Serbka, sklasyfikowana na 97. miejscu w rankingu WTA, od aż cztery lata młodszej warszawianki była gorsza tego dnia w każdym aspekcie. Przegrywała pod względem agresji na korcie, mobilności, zdecydowania i przede wszystkim dokładności.

W pierwszym secie Świątek zdominowała rywalkę już od samego początku, najpierw wygrała gema przy własnym serwisie, potem przełamała rywalkę, w obu przypadkach nie straciła nawet punktu. W kolejnych gemach zdarzało się już jej przegrywać wymiany, niemniej na sam koniec i tak wychodziła zwycięsko z każdego z gemów, w całym secie triumfując do zera.

Po szybko wygranym pierwszym gemie drugiego seta można było mieć nadzieję, że utalentowana Polka wygra ten mecz na czysto. Tak się jednak nie stało, nie udało się jej przełamać rywalki w drugim gemie, ale na szczęście była to jedyna rzecz, która jej tego dnia nie wyszła. Piątego gema, już przy stanie 3:1, wygrała po długiej i wyrównanej walce na przewagi, dzięki czemu w dwóch kolejnych już tylko dopełniła formalności, ulegając Serbce tylko w czterech wymianach.

Ostatecznie w poniedziałek uwinęła się w niecałą godzinę. Pierwszy set zajął jej 22 minuty, drugi osiem minut dłużej. W drugiej rundzie naszą zawodniczkę czeka o wiele trudniejsza przeprawa, 11. w rankingu WTA Łotyszka Anastasija Sevastova.

Wynik meczu I rundy US Open: Iga Świątek (Polska) – Ivana Jorović (Serbia) 6:0, 6:1.

Kamil Majchrzak, który dostał się do głównej drabinki US Open jako tzw. szczęśliwy przegrany, po raz pierwszy w karierze awansował do drugiej rundy w Wielkim Szlemie. Stało się to dzięki wygranej z chilijskim tenisistą Nicolasem Jarry’m. Majchrzak, który debiutuje w głównej drabince US Open, przegrał co prawda w Nowym Jorku w decydującej fazie kwalifikacji, ale potem uśmiechnęło się jednak do niego szczęście. Najpierw wycofał się Kevin Anderson z RPA, a następnie Kanadyjczyk Milos Raonic. To właśnie tego ostatniego w obsadzie imprezy zastąpił piotrkowianin.

Zajmujący 94. miejsce w rankingu ATP Majchrzak wykorzystał szansę podarowaną przez los. Jarry pochodzi z tenisowej rodziny – jego dziadek Jaime Fillol był legendą Chile w tej dyscyplinie. Miał nad przewagę nad Polakiem nie tylko w postanie nie tylko lepszej pozycji na światowej liście (73.), ale także wzrostu (mierzy 1,98 m i jest o 15 cm wyższy od piotrkowianina) oraz większego doświadczenia w Wielkim Szlemie i cyklu ATP. Najlepiej czuje się on jednak na kortach ziemnych (w czerwcu w Bastad wygrał pierwszy w karierze turniej ATP właśnie na tej nawierzchni), co sprzyjało podopiecznemu Tomasza Iwańskiego.

W pierwszym secie obaj zawodnicy dobrze pilnowali własnego podania – nie było ani jednego “break pointa”. W tie-breaku Chilijczyk odskoczył na 5-2, zdobywając trzy punkty z rzędu, w tym dwa przy serwisie rywala i to pozwoliło mu pewne zwycięstwo w tej części inauguracyjnej partii.

Druga również zaczęła się po jego myśli – po przełamaniu prowadził 2:1, a zaraz potem podwyższył na 3:1. Polak odrobił stratę w ósmym gemie. Obaj tenisiści zmarnowali poza tym jeszcze po dwie okazje na “breaka”. Tym razem tie-break od początku układał się po myśli niżej notowanego z graczy.

W trzeciej odsłonie znów nikt nie stracił podania, ale Majchrzak był tego bliski trzykrotnie w 10. gemie. Jednocześnie były to piłki setowe dla Jarry’ego, który w przeszłości był 38. tenisistą świata. Kolejne trzy szansę na objęcie prowadzenia w całym spotkaniu gracz z Ameryki Południowej miał w tie-breaku, ale znów podopieczny Iwańskiego wyszedł z opresji. Zrobił to w efektownym stylu – od stanu 3-6 zdobył pięć punktów z rzędu. Zmobilizowany rywal błyskawicznie odrobił stratę i zawodnicy szykowali się do piątej, decydującej partii. 23-letni

Polak po raz pierwszy w Wielkim Szlemie pięciosetowy pojedynek zaliczył w pierwszej rundzie styczniowego Australian Open. Prowadził wtedy 2:0 w setach z Japończykiem Kei Nishikorim, ale potem nie wytrzymał intensywności gry i zaczęły łapać go skurcze. Skreczował w piątej odsłonie. Wyciągnął jednak wnioski z tamtej bolesnej porażki. Teraz bardzo szybko wygrywał własne gemy serwisowe, a to rywal coraz częściej się mylił.

Przełamanie na wagę zwycięstwa w tej partii i całym meczu zanotował przy stanie 4:4. Spotkanie – po trzech godzinach i 40 minutach – zakończył serwisem, z którym nie poradził sobie rywal. Jarry miał bardzo dużą przewagę pod względem punktów zdobywanych za sprawą asów (33 do 11) i uderzeń wygrywających (74 do 37). Chilijczyk miał z kolei jednak też znacznie więcej niewymuszonych błędów, których zaliczył aż 60, tj. dwa razy więcej niż piotrkowianin.

W II rundzie Majchrzaka czeka gpojedynek z Pablo Cuevasem. 33-letni Urugwajczyk jest 53. rakietą świata i ma na koncie sześć wygranych imprez ATP, ale wszystkie na kortach ziemnych. Na twardej nawierzchni w Nowym Jorku nigdy nie przeszedł drugiej rundy. W Wielkim Szlemie udało mu się to cztery razy – zawsze we French Open. Polak zmierzył się z nim dotychczas raz – cztery lata temu grali przeciwko sobie w meczu ligi niemieckiej na “cegle” – Cuevas wygrał w trzech setach.

Wynik meczu I rundy gry pojedynczej mężczyzn: Kamil Majchrzak (Polska) – Nicolas Jarry (Chile) 6:7 (2-7), 7:6 (7-5), 7:6 (8-6), 1:6, 6:4.9

Niestety Hubert Hurkacz (35. ATP) przegrał w 1. rundzie US Open z Francuzem Jeremym Chardym (74. ATP) 6:3, 3:6, 7:6 (6), 1:6, 4:6. Zmęczony Polak po sobotnim zwycięstwie okazał się słabszy od dużo bardziej doświadczonego rywala.

W sobotę Hubert Hurkacz (35. ATP) wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. 22-letni Polak był najlepszy w imprezie w Winston-Salem w Karolinie Północnej. Hurkacz nie miał czasu na świętowanie i odpoczynek. Już następnego dnia udał się do Nowego Jorku, gdzie w poniedziałek musiał zagrać mecz 1. rundy US Open. Jego rywalem był 32-letni Jeremy Chardy, 74. tenisista świata.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla Polaka, który w pierwszym secie dwa razy przełamał Francuza i wygrał partię 6:3. W drugim secie role odwróciły się – to Chardy wykorzystał moment słabości Hurkacza i wygrał do 3. Trzecia partia była najbardziej zacięta, a skończyła się tie-breakiem. W nim lepszy okazał się polski tenisista, który wykorzystał pierwszą piłkęsetową i wyszedł na prowadzenie 2:1 w setach.

W czwartym secie Hurkacz bardzo szybko stracił serwis, bo przy stanie 0:1. Miał później dwa break pointy na odrobienie strat, ale ich nie wykorzystał. Rywal zaczął grać lepiej i wygrał seta wysoko – 6:1. Piąta partia początkowo była wyrównana. Przy stanie 2:2 Hurkacz zaczął grać gorzej przy własnym gemie serwisowym i pojawiły się trzy szanse dla Chardy’ego na przełamanie. Dwie z nich zmarnował, ale trzecią wykorzystał. Do końca meczu Francuz serwował bardzo pewnie i nie dał Polakowi szans na odrobienie strat. Piątego seta wygrał 6:4. Spotkanie trwało trzy godziny i 17 minut.

Hurkacz nie był w tym meczu sobą. Grał poniżej możliwości, popełniając sporo błędów. Prawdopodobnie nie zdążył się zregenerować po występach w turnieju w Winston-Salem. Ze względu na opady deszczu w Karolinie Północnej, w piątek Polak musiał rozegrać aż dwa mecze. Oba wygrał, a w sobotę stoczył zacięty bój w finale z Benoit Pairem. Zabrakło chociaż jednego dnia więcej na odpoczynek. Gdyby swój pojedynek 1. rundy US Open przyszło mu rozgrywać we wtorek, być może miałby więcej sił. Hurkacz to kolejny zwycięzca turnieju w Winston-Salem, który odpadł w 1. rundzie US Open. W 2013 roku podobna historia przydarzyła się Austriakowi Jurgenowi Melzerowi, a rok później Czechowi Lukasowi Rosolowi.

Ponadto dla Hurkacza była to też pierwsza pięciosetówka w karierze. Chardy rozegrał z kolei dziewiętnaście takich meczów w karierze. Po tej wygranej ma korzystny bilans (13:6). Starszy o 10 lat od Polaka Francuz w kluczowych momentach meczu wykazał się większym doświadczeniem. Przed takim obrotem sprawy sprzestrzegał Wojciech Fibak w rozmowie – Wszyscy mówią, że losowanie nasi tenisiści mieli niby udane, ale moim zdaniem jest też niebezpieczne. Jeremy Chardy jako rywal dla Huberta w 1. rundzie będzie groźny. Francuz jest doświadczony. Jeśli nasz zawodnik przejdzie go, to dalszą drabinkę ma korzystną. Kevin Anderson się wycofał, Stan Wawrinka nie ma tej formy, co kiedyś. Natomiast pojedynek z Chardy’m będzie bardzo trudny – powiedział Fibak.

Porażka w 1. rundzie oznacza, że Hurkacz spadnie z 35. miejsca, jakie zajmował przed US Open. Rok temu w Nowym Jorku doszedł do drugiej rundy, w której przegrał z Chorwatem Marinem Ciliciem. Tych punktów nie udało mu się obronić. 22-latek z Wrocławia zagra jeszcze na tegorocznym US Open w deblu w parze z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem. Ich rywalami w 1. rundzie będą bracia Bob i Mike Bryan, zwycięzcy 16 turniejów wielkoszlemowych w grze deblowej.

Wynik meczu I rundy gry pojedynczej mężczyzn: Hubert Hurkacz (35. ATP) – Jeremy Chardy (74. ATP) 6:3, 3:6, 7:6 (6), 1:6, 4:6.

Również Magdalena Fręch na I rundzie zakończyła udział w wielkoszlemowym US Open 2019. Polka przegrała w trzech setach z Niemką Laurą Siegemund.

Magdalena Fręch (WTA 222} przeszła trzystopniowe kwalifikacje i zadebiutowała w US Open. W I rundzie trafiła na 31-letnią Laurę Siegemund (WTA 90), byłą 27. rakietę globu. Niemka to tenisistka po poważnych zdrowotnych przejściach, próbująca odzyskać blask. Polka przegrała 7:5, 3:6, 4:6. Dla łodzianki był to trzeci wielkoszlemowy występ i pozostaje z jednym wygranym meczem, w Rolandzie Garrosie 2018. Kolejną rywalką Siegemund będzie rozstawiona z numerem 20. Amerykanka Sofia Kenin.

Tenisistki od początku się badały, starając się wzajemnie przechytrzyć. Dużo było zmian kierunków i rotacji, zwalniania i przyspieszania gry, wysokich i niskich piłek. Pierwsze cztery gemy przebiegły gładko zgodnie z regułą własnego podania. Jako pierwsza break pointa uzyskała Fręch. Przełamanie stało się faktem, gdy Siegemund wyrzuciła forhend. Polka nie poszła za ciosem i nie podwyższyła na 4:2. Przestrzelony forhend kosztował ją stratę serwisu.

Pięknym lobem łodzianka wykorzystała break pointa na 4:3. W jej grze znów pojawiło się zawahanie. Chciała zaatakować, ale była za mało precyzyjna i cwana Siegemund wyprowadziła zabójcze kontry. Niemka z 3:4 wyszła na 5:4, ale w zażartej końcówce górą była wykonująca mrówczą pracę, utrzymująca piłkę w korcie, biegająca jak natchniona Fręch. Tenisistce ze Stuttgartu zabrakło cierpliwości i pomysłu na skruszenie oporu dzielnej łodzianki. W 10. gemie Fręch utrzymała podanie z 0-30, a w 11. uzyskała przełamanie korzystając z forhendowego błędu rywalki. Niemka mogła doprowadzić do tie breaka, ale zepsuła skrót. Odparła dwie piłki setowe, ale przy trzeciej wyrzuciła return.

Fręch bardzo dobrze się broniła wykorzystując geometrię kortu. W jej zagraniach nie było wielkiej mocy, ale wyrządzała rywalce krzywdę precyzją i taktycznym wyrachowaniem. Jednak Siegemund to tenisistka potrafiąca reagować na wydarzenia na korcie, dysponująca bogatą paletą zagrań. Stała się cierpliwsza w wymianach, a jednocześnie wzmocniła tempo wymian i skuteczniej rozrzucała Polkę po narożnikach. Do tego tenisistka ze Stuttgartu częściej kończyła ataki przy siatce. W trzecim gemie Niemka odparła break pointa, a w czwartym zaliczyła przełamanie do zera. Do końca nie oddała przewagi. Wynik seta na 6:3 ustaliła forhendem po linii.

Moc była z Siegemund również w III secie, a Fręch prezentowała nadmiernie bierną postawą. Efektownym returnem Niemka zdobyła przełamanie na 1:0, a w drugim gemie od 0-30 zgarnęła cztery punkty. Polka posyłała za krótkie piłki i tenisistka ze Stuttgartu mogła przeprowadzać swobodne ataki. Siegemund nie uniknęła słabszego momentu. W szóstym gemie oddała podanie psując dwa forhendy. To nie podziałało na nią demobilizująco i pewnym wolejem odzyskała przewagę przełamania. Waleczna łodzianka obroniła piłkę meczową i poprawiła wynik na 4:5. W 10. gemie przy drugim meczbolu Fręch wyrzuciła forhend.

Wynik meczu I rundy gry pojedynczej kobiet: Magdalena Fręch (WTA 90)- Laura Siegemund (WTA 90) 7:5, 3:6, 4:6

We wtorek do rywalizacji włączy się Magda Linette.