Świątek nie sprostała Estonce W drugiej rundzie turnieju rangi WTA Premier 5 w Cincinnati Iga Świątek przegrała z 20. na świecie Anett Kontaveit w dwóch setach 4:6, 6:7 (2-7), choć miała szanse w jednej i w drugiej partii. Świątek rozgrywa dopiero pierwszy cały sezon w gronie profesjonalistek, ale ma już na rozkładzie kilka uznanych nazwisk. Po raz pierwszy rywalkę z Top 20 pokonała w Paryżu, w drugiej rundzie Roland Garros wyeliminowała 16. na świecie Qiang Wang 6:3, 6:0. Z kolei w Toronto w zeszłym tygodniu Polka uporała się w trzech setach z 18. tenisistką w rankingu, a niegdyś pierwszą rakietą Caroline Wozniacki 1:6, 6:3, 6:4. Tym razem za rywalkę miała starszą o pięć lat Estonkę, która zdążyła już zdobyć jeden tytuł (takie osiągnięcie jeszcze przed Świątek), a w rankingu WTA dotarła do 16. miejsca. Polska tenisistka na razie ma zagwarantowane miejsce w Top 50, ale jest głodna kolejnych rekordów. W Cincinnati najwyżej notowana polska tenisistka przeszła kwalifikacje, a w pierwszym meczu nie pozostawiła złudzeń 25. na świecie Caroline Garcii. Przeciwko Kontaveit chciała iść za ciosem. Świątek przełamała Kontaveit w gemie otwarcia, ale nie potrafiła udokumentować przewagi. Przy 4:5 serwowała na pozostanie w secie. Prowadziła 40:0 i stanęła. Pięć kolejnych piłek i w konsekwencji pierwszy set padł łupem rywalki. W drugiej partii Świątek była jeszcze bliższa szczęścia. Polka prowadziła z przełamaniem 5:4, ale powinęła jej się noga, gdy serwowała na seta. Bardziej doświadczona Kontaveit wykorzystała przestój w grze młodej Polki i doprowadziła do tie-breaka. Szybko objęła w nim wysokie prowadzenie i w kontrolowany sposób awansowała do trzeciej rundy turnieju Western & Southern Open. W trzeciej rundzie Kontaveit zmierzy się z Ashleigh Barty (w poniedziałek straciła pierwsze miejsce w rankingu na rzecz Naomi Osaki), która w meczu byłych jedynek pokonała pięciokrotną mistrzynię wielkoszlemową Marię Szarapową 6:4, 6:1. Iga Świątek (Polska) – Anett Kontaveit (Estonia) 4:6, 6:7 (2-7) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

