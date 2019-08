Świetne mieszkania wkrótce w sprzedaży – King’s Mill & Backyard Condos Propozycje Domatora czyli Maćka Czaplińskiego Już od 8 września, w bardzo dobrej okolicy w Etobicoke zostanie wprowadzony do sprzedaży niezwykle atrakcyjny projekt pod nazwą King’s Mill & Backyard Condos, budowany przez firmę VANDYK. Dostęp do tego projektu w fazie początkowej ma tylko bardzo nieliczna, wybrana grupa Platinum Agents. Mam przyjemność należeć, wraz z naszym Domator Team, do tej wąskiej i prestiżowej grupy ontaryjskich agentów. Ten super atrakcyjny projekt realizowany jest bardzo blisko skrzyżowania Berry Road i Park Lawn Road, w centralnym Etobicoke. To fantastyczna lokalizacja, z wielu względów: • łatwy dojazd do Gardineru – tylko 15 minut do centrum Toronto, • można dojść pieszo do Bloor Street West, gdzie znajduje się wiele sklepów, restauracji, punktów usługowych i stacja metra (dojazd do Toronto), • to bardzo spokojna i zielona okolica, z dostępem do wielu ścieżek rowerowych; między innymi można łatwo dojechać do promenady nad jeziorem Ontario, • jest to świetna lokalizacja dla inwestorów; tylko 1% “vacancy rate” na mieszkania 1-sypialniowe i 0,7% na mieszkania 2-sypialniowe, • mieszkania 1-sypialniowe wynajmują się obecnie od $2 200 miesięcznie, • średnia cena domów wolnostojących w tej okolicy to $1,45 miliona, • idealna alternatywa do zatłoczonego Toronto czy innych dużych skupisk wysokich budynków, jak na przykład Park Lawn Rd czy Lake Shore. Ta realizacja deweloperska jest trzecią i ostatnią fazą w projekcje znanym pod nazwą Backyard Condos. Poprzednie dwie fazy są już dawno sprzedane. Faza trzecia (właśnie prezentowany tu projekt) sprzeda się bardzo szybko, ponieważ, moim zdaniem, jest to w tej chwili jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów na naszym rynku. A ponieważ liczba lokali (unitów) jest limitowana, a ceny fantastyczne, to wiem, że sprzedadzą się one jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. A oto parę szczegółów dotyczących inwestycji: • budynek liczy sobie tylko 10 pięter i są tylko 234 mieszkania na sprzedaż, • cena studia zaczyna się od $349 000, cena mieszkania 1-sypialniowego od $389 990, 1-sypialniowego + den od $449 990, 2-sypialniowego od $519 990, 2-sypialniowego + den od $599 990, natomiast apartament z trzema sypialniami kupimy już od $649 990, • parking dla klientów, którzy kupują z Platinum Agents kosztuje $30 000 (normalnie $40 000), • bonusem dla klientów, którzy kupują z Platinium Agents, jest również bezpłatny locker (wartości $5 000) i bezpłatne “assignment” (wartość $5 000), możliwość wynajmowania unitu od dnia odbioru do czasu rejestracji budynku (occupancy), oraz zamrożone koszty zamknięcia, • budynek będzie gotowy do zamieszkania we wrześniu 2023 roku, • kupujący ze mną będą również mieli fantastyczną strukturę wpłat: tylko 5% w ciągu 30 dni, 5% po 180 dniach, a kolejne 5% po 540 dniach. Ostatnie 5% będzie wymagane dopiero w grudniu 2023 r. To jest naprawdę bardzo dogodna forma wpłat i tak rozciągnięta w czasie, by mieli Państwo możliwość przygotowania się do zakupu. Kluczową kwestią jest wizualna i użytkowa jakość lokali. Firma deweloperska VANDYK słynie z budowy mieszkań o wysokim standardzie. Piękne plany, open concept design, granitowe blaty, urządzenia gospodarstwa domowego ze stali nierdzewnej, wysokie sufity. Budynek jest naprawdę ładnie zaprojektowany, a na parterach usytuowane będą sklepy i firmy usługowe, więc będzie można na miejscu zrobić zakupy, wypić kawę, czy pójść do fryzjera. To ogromna wygoda i oszczędność czasu. Deweloper zadbał też o rozrywki mieszkańców: do ich dyspozycji będzie bardzo nowoczesna siłownia, yoga studio, party room, sala kominkowa, pokój gier, sala „pet grooming” oraz przechowalnia rowerów wraz z myjnią. Ponieważ liczba unitów jest bardzo ograniczona, a zainteresowanie już jest duże, proszę osoby zainteresowane o jak najszybszy kontakt ze mną, by wpisać Państwa na listę chętnych. Tylko w takim wypadku mają Państwo szansę na kupno mieszkania, ponieważ przy wysokim poziomie ich atrakcyjności i niskich cenach, sprzedadzą się one błyskawicznie. , by zobaczyć plany oraz ilustracje dotyczące tego projektu. Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego na adres: 2780007@ gmail.com . Warto też wejść na moją stronę www.czaplinski.ca by zobaczyć plany oraz ilustracje dotyczące tego projektu. Zapraszam do kontaktu i pozdrawiam, Maciek Czapliński Tel. 905 278 0007 This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

