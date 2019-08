Święto Gubernatora Simcoe (długi weekend) – miłego wypoczynku! Mamy właśnie długi weekend, a dzisiaj święto. Znamy je jako Civic Holiday, a tylko czasami używa się nazwy “Simcoe Day”. Warto więc przypomnieć postać tego ważnego dla historii Ontario i Kanady człowieka. John Graves Simcoe (1752-1806) był pierwszym gubernatorem Górnej Kanady. Po angielsku jego stanowisko nazywało się “Lieutenant Governor of Upper Canada”. Piastował tę zaszczytną funkcję w latach 17911796. Gubernator Simcoe ma na swoim koncie sporo poważnych zasług. Przede wszystkim to on był założycielem miasta zwanego obecnie Toronto, które jednak w tamtych czasach nazwano York (nazwa ta przetrwała do dzisiaj w torontońskim muzeum o nazwie Fort York). Jego zasługą było powołanie sądów, ustanowienie procesów sądowych z udziałem ławy przysięgłych, wprowadzenie prawa angielskiego, a także obalenie w Górnej Kanadzie niewolnictwa zanim zostało ono zniesione na wszystkich obszarach Imperium Brytyjskiego. John Graves Simcoe był synem kapitana marynarki brytyjskiej, chrzestnym synem admirała i sam został wojskowym, jak pragnął jego ojciec. Walczył przeciwko Amerykanom w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych jako dowódca, biorąc udział w wielu ważnych bitwach, m.in. o Boston. Province of Upper Canada prowincja Górnej Kanady, została powołana na mocy Aktu Konstytucyjnego z 1791 roku. Gubernatorem został mianowany właśnie Simcoe, który przygotował swój wyjazd za Ocean wraz z żoną Elizabeth i córką Sophią, zostawiając w Anglii u ich ciotki trzy pozostałe córki. Rodzina Simcoe dojechała do Quebec City, tam przezimowała i wiosną przeniosła się do Kingston, a potem do Newark (obecnie Niagara-on-the-Lake). Simcoe zdawał sobie sprawę, że w obliczu konfliktów zbrojnych toczących się na tych terenach, Newark nie jest właściwym miejscem na stolicę. Znajdował się tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi i jako taki był narażony na ataki. Simcoe zaproponował, aby przenieść stolicę bardziej w głąb Górnej Kanady, gdzie łatwiej byłoby jej bronić. Wybrał półwysep między jeziorami Erie i Huron i nazwał to miejsce London, a rzekę przemianował na Tamizę. Pomysł nie zyskał sobie poparcia, więc przyjęto drugą propozycję Simcoe, którym było Toronto. Simcoe przeniósł więc stolicę do Toronto w 1793 roku i nazwał to miejsce York, po Fryderyku, Księciu Yorku, drugim synu Jerzego III. Simcoe rozpoczął też budowę dwóch głównych tras, pomagających w razie konieczności bronić Górnej Kanady i ułatwiających handel. Pierwszą była Yonge Street, nazwana tak dla uczczenia Sir George’a Yonge’a, ministra wojny. Zbudowano ją na osi północpołudnie, wzdłuż szlaków, którymi prowadzono handel futrami i skórami. Budowę zaczęto w 1793 roku, a do Holland Landing droga została doprowadzona w roku 1796. Druga droga to Dundas Street, nazwana imieniem sekretarza administracji kolonialnej Henry’ego Dundasa, łącząca Hamilton i York. W lipcu 1796 roku kłopoty zdrowotne zmusiły Johna Simcoe do powrotu do Anglii. Nie mógł już wrócić do Górnej Kanady i ustąpił ze stanowiska gubernatora w 1798 roku. Przez krótki czas służył na Haiti (St. Domingo), a potem miał być dowódcą sił brytyjskich w Indiach, ale zmarł wcześniej w Exeter w Anglii. Bardzo ważną zasługą gubernatora Simcoe i rządu Górnej Kanady było uchwalenie ustawy o nazwie Act Against Slavery w roku 1793. To właśnie ona doprowadził do obalenie niewolnictwa w Górnej Kanadzie już w 1810 roku, podczas gdy ustawa obalająca niewolnictwo na terenie całego Imperium Slavery Abolition Act uchwalona została dopiero w 1833 roku. W 1903 roku odsłonięto General John Graves Simcoe Monument na Queen’s Park w Toronto. Wolny dzień w sierpniu, który ma różne nazwy w różnych częściach Kanady, został uchwalony dla uczczenia gubernatora Simcoe przez radę Miejską Toronto w 1869 roku. Wiele miejsc nosi nazwę Simcoe dla upamiętnienia pierwszego gubernatora Górnej Kanady. Tak jest w przypadku Simcoe County, ale jezioro Simcoe zostało tak nazwane dla uczczenia jego ojca. Są jednak ulice Simcoe Street i John Street oraz wieżowiec Simcoe Place w centrum Toronto, Simcoe Hall, na terenie campusu St. George w University of Toronto czy Simcoe Island niedaleko Kingston, Ontario. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

