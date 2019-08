Szef NIK zrezygnował tuż przed końcem kadencji Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji szefa Najwyższej Izby Kontroli tuż przed końcem kadencji. Na antenie TVN24 oraz w specjalnym oświadczeniu ogłosił, że będzie kandydował w wyborach parlamentarnych. Krzysztof Kwiatkowski złożył już rezygnację na ręce marszałka Sejmu. Powody swojej decyzji wyjaśnił w oświadczeniu, które opublikowano na stronach NIK. “Chcąc zachować wartość apolityczności tej instytucji, a po podjęciu przeze mnie decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych, składam rezygnację z pełnionej funkcji” – poinformował. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.