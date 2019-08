Szokujące słowa Donalda Trumpa Kampania prezydencka Donalda Trumpa nie ustaje. Teraz, ten jeden z najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich liderów w historii wypowiedział się niespodziewanie na temat Hollywood. Podczas ostatniej konferencji prasowej przed Białym Domem w Waszyngtonie, prezydent Trump oskarżył amerykański przemysł filmowy o działanie na szkodę kraju i rasizm. – “Hollywood jest naprawdę straszne. Mówicie o rasizmie, Hollywood to rasiści. Filmy, które robią są bardzo niebezpieczne dla naszego kraju”– ocenił Donald Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

