Szokujące wyznanie księdza popierającego środowiska LGBT W ostatnich dniach głośno w polskim kościele była sprawa ks. Łukasza Kachnowicza, który wspierał środowiska osób LGBT i wziął udział m.in. w Marszu Równości w Płocku. Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik zapowiedział wówczas kroki prawne, z usunięciem ze stanu kapłańskiego włącznie. Wówczas duchowny nie czekając na kościelny ostracyzm sam podjął taką decyzję. Podzielił się także na Facebooku powodami swojej decyzji. Ex-Ksiądz otwarcie przyznał się do bycia gejem, wskazał, że kościół pod pozorami walki z ideologia uderza w zwykłych ludzi, spotkało się to z wezwaniem ze strony arcybiskupa do pokuty „za publiczne zgorszenie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

