Szpitalna zapaść. Rosną długi i kolejki pacjentów. Najwyższa Izba Kontroli wydała krytyczny raport o sieci szpitali. Wprowadzany przez poprzedniego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła system miał oddłużyć placówki i zapewnić pacjentom dostęp do opieki medycznej. NIK przyjrzała się efektom wprowadzonych zmian. W lutym 2017 roku ówczesny minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł przedstawiając projekt sieci szpitali mówił, że ta zmiana oznacza “koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych”. Sieć szpitali miała skrócić kolejki i zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie. – Szpital, który wejdzie do sieci, uzyska stabilne finansowanie na okres czterech lat – zapowiadał polityk Prawa i Sprawiedliwości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.