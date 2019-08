Szwedzki kalifat i inne mity. Propaganda zasilana przez Rosję? Narracja o Szwecji jako państwie upadłym pod ciężarem imigrantów jest mocno wspomagana przez Rosję i jej służby – odkryli dziennikarze New York Timesa. Narrację te powielają także polscy politycy – ostatnio Beata Mazurek. – Zobaczcie, co stało się w piątek w Szwecji. Szwecja, kto by pomyślał? Przyjęli dużą liczbę [imigrantów – przyp. red.]. Mają problemy, o jakich nigdy by nie pomyśleli – grzmiał podczas ubiegłorocznego wiecu na Florydzie Donald Trump. Komentatorzy – szczególnie ci w Szwecji – byli skonfundowani; w końcu tego dnia nic szczególnego się tam nie zdarzyło. Niedługo później w Rinkeby, zdominowanej przez imigrantów dzielnicy na północnych rubieżach Sztokholmu, zjawiła się ekipa z rosyjskiej telewizji NTV. Jak twierdzi czworo świadków cytowanych przez “New York Timesa” – Peruwiańczyk, Bośniak, Syryjczyk i Palestyńczyk – członkowie zespołu oferowali nastolatkom w Rinkeby po 400 koron (160 zł) by zacząć bójkę przed kamerami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

