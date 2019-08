Tajny rządowy raport ws. brexitu Po wyjściu na jaw dokumentów z Wielkiej Brytanii, mówiących o tym, że w razie bezumownego brexitu kraj będzie borykał się z brakami żywności, leków, paliwa i chaosem w transporcie, KE zapewniła, że UE jest gotowa na twardy brexit i nie ucierpi jak druga strona. “Sunday Times” opisał w niedzielę zbiór niejawnych rządowych dokumentów na temat przygotowań do wyjścia z UE bez umowy. Nie będziemy komentować poziomu przygotowań Wielkiej Brytanii do scenariusza bezumownego wyjścia z UE, bo to rola rządu brytyjskiego. Dla nas ten scenariusz oznacza, że prawo pierwotne i wtórne UE przestanie mieć zastosowanie dla Zjednoczonego Królestwa od tego momentu. Nie będzie okresu przejściowego – powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Natasha Bertaud. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

