Tegoroczny lipiec najgorętszym miesiącem w historii pomiarów Średnie globalne temperatury lądu i oceanów w lipcu 2019 r. były najwyższymi w historii pomiarów, na całej Ziemi padło wiele rekordów ciepła, a w Arktyce i na Antarktydzie odnotowano rekordowo niski zasięg lodu morskiego – podała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA). Dziewięć z 10 najcieplejszych lipców odnotowano po 2005 roku. Obecny był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów. Wcześniejszy rekord ciepła należał do lipca 2016 r. W Arktyce i na Antarktydzie odnotowano najniższy w historii zasięg lodu morskiego. Średnia globalna temperatura tegorocznego lipca była o 0,95 st. C wyższa od średniej XX-wiecznej, wynoszącej 15,8 st. C. Oznacza to, że był on najcieplejszym miesiącem w ostatnich 140 latach, czyli odkąd zaczęto prowadzić pomiary w 1880 roku – potwierdził comiesięczny raport NOAA o globalnym klimacie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.