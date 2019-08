Trąba powietrzna niszczyła wszystko co napotkała na swojej drodze Środowe burze przyniosły zniszczenia na południu Polski. Wójt gminy Tarnów mówił, że przez miejscowość Jodłówka-Wałki przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr zniszczył dachy i pozbawił wiele osób prądu. Sytuacja pogodowa najbardziej niebezpieczna jest na południowym wschodzie kraju. Do osób przebywających na terenie 49 powiatów w pięciu województwach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB. Ostrzega w nim przed bardzo silnym wiatrem i burzami z gradem. Nie jest to jedyny zagrożony niebezpieczną pogodą obszar. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

