Tragedia na trzecim etapie Tour de Pologne Wiadomości o tragicznej śmierci Bjorga Lamberchta przyćmiły wydarzenia trzeciego etapu Tour de Pologne. – Dziś wyniki nie mają znaczenia – przyznał najlepszy w poniedziałek na trasie Pascal Ackermann. Dekoracja na podium się nie odbyła. Wypadek Belga wstrząsnął całym kolarskim środowiskiem. 22-latek zmarł na stole operacyjnym w rybnickim szpitalu. Trafił tam po wypadku, jakiemu uległ na 48. kilometrze odcinka z Chorzowa do Zabrza. Belg z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z trasy i z ogromnym impetem wpadł w betonowy przepust. Mimo niepokojących wieści na temat stanu jego zdrowia, etap dokończono. Po zaciętym finiszu na metę pierwszy wpadł Fabio Jakobsen, którego potem zdyskwalifikowano jednak za nieregulaminowy sprint. Ostatecznie zwycięstwo przypadło Niemcowi Pascalowi Ackermannowi. Fatalne wiadomości o śmierci Lambrechta do kolarzy dotarły dopiero po wyścigu. – Dzisiejsze wyniki nie mają znaczenia. Byłem zdruzgotany, gdy usłyszałem tragiczną informację. Chciałbym przekazać głębokie wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Bjorga i każdemu członkowi ekipy Lotto – Soudal – przyznał po zakończeniu etapu Ackermann. Niemiec nie stanął na podium. Wspólną decyzję o odwołaniu tradycyjnej dekoracji najlepszej trójki podjęli dyrektor wyścigu Czesław Lang oraz zawodnicy. Podium w Zabrzu stało więc puste. Belgijski team pogrążył się w smutku. Jego wypadek mocno przeżył kolega z Lotto – Tomasz Marczyński. “Spoczywaj w pokoju” – napisał polski kolarz. Śmierć dotknęła też innych zawodników. “To niemożliwe” – dodał Michał Kwiatkowski, który w ostatnim momencie zrezygnował z udziału w tegorocznym TdP. “Słowa wsparcia dla rodziny” – napisał z kolei Rafał Majka. “Niech twoja gwiazda błyszczy tak samo jak ty błyszczałeś na kolarskich trasach” – to z kolei wpis Brytyjczyka Marka Cavendisha. Wyrazy współczucia bliskim i rodzinie Lambrechta zaczęły składać wszystkie zespoły world touru. “Czasami życie jest po prostu nieuczciwe. Był taki młody, miał jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi – napisano na profilu grupy Movistar. “Brakuje słów” – dodano na twitterowym koncie Trek-Segafredo. “Głęboki szok” – czytamy z kolei na profilu Sunweb. Jak poinformował lekarz wyścigu, Lambrecht zmarł w wyniku poważnych obrażeń klatki piersiowej i jamy brzusznej. We wtorek kolarze mają wystartować zgodnie z planem o godz. 12.00 z Jaworzna, ale zamiast 173 km, przejadą dystans 133,7 km. Organizatorzy skrócili trasę o jedną 38,5-kilometrową pętlę wokół Kocierza. Nie wiadomo, czy na starcie stanie belgijska drużyna Lotto Fix All (przyjęła tę nazwę specjalnie na TdP, w ciągu sezonu ścigała się pod szyldem Lotto Soudal). W składzie tego zespołu jest polski kolarz Tomasz Marczyński. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

