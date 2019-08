Tragiczna śmierć naszego rodaka Do tragicznego zderzenia dwóch łodzi doszło na jeziorze Stoney Lake, niedaleko Young Bay w rejonie Peterborough w sobotę wieczorem około godz. 21.30, podała Ontario Provincial Police (OPP). Bilans tej kolizji jest tragiczny: jeden młody człowiek poniósł śmierć, a drugi zaginął. Ofiarą śmiertelną wypadku jest nasz rodak 31-letni Kris Brudek, mieszkaniec Mississaugi. Świadkom udało się znaleźć pięć z sześciu osób, które płynęły tymi łodkami i pomóc w transporcie ich na brzeg, podała policja. Oficerowie z jednostki wodnej OPP i helikopter próbowali znaleźć pozostałego pasażera łodzi, ale ​​jeszcze go nie znaleziono. Pozostałych czterech pasażerów łodzi przewieziono do szpitala z różnymi obrażeniami, które według śledczych wahały się od nie zagrażających życiu do poważnych. „Specjalista OPP w zakresie rekonstrukcji kolizji wodnych będzie dziś pracował w tym obszarze, aby dokonywać pomiarów, wykonać dokumentację i zabezpieczyć dowody”, podała policja w niedzielnym komunikacie prasowym. „Ponadto jednostka poszukiwawczo-ratownicza OPP (OPP Underwater Search and Recovery Unit – USRU) będzie uczestniczyć w akcji i spróbuje zlokalizować zaginionego mężczyznę”. Przyczyna kolizji jest nadal badana. ••• Wyrazy współczucia, z głębi serca przekazujemy Ojcu Krisa, Irkowi Brudkowi Małgorzata P. Bonikowska i Zbigniew Bełz wraz z redakcją “Gazety” This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

