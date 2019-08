Tragiczny weekend w USA Dwie strzelaniny w USA w ostatni weekend. W Ohio i Teksasie zginęło 29 osób. Głos zabrał Donald Trump. – To są ludzie bardzo, bardzo chorzy psychicznie – powiedział o napastnikach. To był tragiczny weekend dla Stanów Zjednoczonych. W ciągu 24 godzin doszło do dwóch strzelanin, w których zginęło 29 osób. Prezydent Donald Trump powiedział, że rozmawiał już z FBI, prokuratorem generalnym Williamem Barrem i kongresmenami o tym, co można zrobić, by zapobiec takiej przemocy. – Zrobiliśmy już wiele, ale może uda się nam zrobić jeszcze więcej – stwierdził Trump, cytowany przez Polsat News. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

