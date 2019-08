Trump chce obecności Putina na następnym szczycie G7 Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zaprosiłby Władimira Putina na przyszłoroczny szczyt grupy G7, który ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Wyraził jednak opinię, że ze względów “psychologicznych” prezydent Rosji może nie chcieć przyjechać. Z pewnością bym go zaprosił – tak o ewentualnej obecności Władimira Putina na szczycie G7, zaplanowanym na przyszły rok w Stanach Zjednoczonych, mówił Donald Trump na konferencji prasowej kończącej szczyt państw grupy G7 w Biarritz we Francji. Prezydent USA dodał jednak, że ze względów “psychologicznych” rosyjski przywódcza może nie chcieć wziąć udziału w szczycie grupy, z której Moskwa została tymczasowo wykluczona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.