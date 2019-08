Trump nominuje Polskę do programu bezwizowego Włączenie Polski do Visa Waiver Program ułatwi podróże do USA, ale nie będzie oznaczać, że do Ameryki będzie można bez wypełniania formularzy i wnoszenia opłat. Mimo to, Ameryka może się spodziewać większego napływu turystów z Polski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.