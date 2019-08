Trump odwołał spotkanie z premier Danii, bo ta nie chce sprzedać Grenlandii Prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że odwołał zaplanowane na 2 września spotkanie z szefową duńskiego rządu Mette Frederiksen. Powodem jest brak chęci premier do dyskusji o sprzedaży Grenlandii. Zastępca rzecznika Białego Domu Judd Deere oświadczył nieco później, że na ten moment odwołana jest cała wizyta prezydenta USA w Danii, która była zaplanowana na 2 września, bezpośrednio po zakończeniu wizyty Trumpa w Polsce. Donald Trump potwierdził w niedzielę, że w ostatnich dniach dyskutował ze swoimi doradcami o możliwości zakupu Grenlandii przez USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

