Trump pozwał władze Kalifornii do sądu w związku z wyborami i jawnością zeznań podatkowych Prezydent USA Donald Trump i Partia Republikańska pozwali wczoraj władze Kalifornii do sądu w związku z uchwaleniem przez legislaturę tego stanu ustawy zobowiązującej kandydatów do prezydentury do ujawnienia swoich zeznań podatkowych. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli brać udziału w prawyborach. Ustawa, którą podpisał w ub. tygodniu demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom, precyzuje, że kandydaci, którzy nie ujawnią swoich zeznań nie będą mogli brać udziału w prawyborach, ale nie zabrania ona im jednak udziału w późniejszym głosowaniu w dniu właściwych wyborów.

