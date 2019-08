Trzy drużyny na czele ekstraklasy W 3. kolejce spotkań piłkarskiej ekstraklasy pierwsze od 21 grudnia 2018 roku wyjazdowe zwycięstwo zaliczył Lech Poznań, który od razu został nowym liderem ligowej tabeli wykorzystując niedzielne potknięcia Pogoni Szczecin oraz Śląska Wrocław. Jedynym zespołem, który triumfował przed własną publicznością była Wisła Kraków. Na początek 3. kolejki ekstraklasy gdyńska Arka, która nie strzeliła jeszcze gola i jako jedyna nie zdobyła choćby punktu zagrała u siebie z nieobliczalną Koroną Kielce. Mimo małej przewagi gospodarzy padł remis 1:1, który nie pozwolił gdynianom opuścić ostatniej pozycji. W drugim piątkowym meczu Zagłębie Lubin spotkało się przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok, która po wygranej na inaugurację tydzień temu przegrała. Jaga prowadziła już 2:0 co i tak nie pozwoliło jej wygrać. Zagłębie nie poddało się strzelając w krótkim odstępie czasu 2 gole. W sobotę odbyły się tylko dwa mecze. W Bełchatowie beniaminek Raków Częstochowa podejmował rozczarowującą Cracovię. Optyczna przewaga nic Rakowowi nie dała, Cracovia pokazała więcej wyrachowania zwyciężając 3:1. Wieczorem Łódzki Klub Sportowy mimo przewagi w drugiej połowie przegrał z Lechem Poznań 1:2. Mniej emocji było tym razem w niedzielę, kiedy zostały rozegrane aż trzy spotkania. Będąca w małym kryzysie Wisła Płock przegrała kolejny raz. Tym razem „Nafciarzy” wynikiem 2:1 ograła Lechia Gdańsk. Drużyna Mistrza Polski, Piasta Gliwice, który w lidze nie przegrał u siebie od prawie roku zremisowała przed własną publicznością z Pogonią Szczecin, a o tej samej porze przy Łazienkowskiej warszawska Legia nie dała rady pokonać Śląska Wrocław. Dzięki stracie punktów Pogoni oraz Śląska nowym liderem został Lech. W jedynym poniedziałkowym pojedynku Wisła Kraków 1:0 wygrała z Górnikiem Zabrze strzelając gola w 95 minucie gry. Dla „Białej Gwiazdy” było to pierwsze trafienie w tym sezonie. Wyniki 3 kolejki piłkarskiej ekstraklasy:

Gdynia – Korona Kielce 1:1 (0:1)

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok 2:2 (0:1)

Raków Częstochowa – Cracovia 1:3 (1:2)

ŁKS Łódź – Lech Poznań 1:2 (1:2)

Wisła Płock – Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 0:0

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 0:0

Wisła Kraków – Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

tabela

1 Lech Poznań 3 7 7:2

2 Pogoń Szczecin 3 7 4:1

3 Śląsk Wrocław 3 7 3:1

4 Lechia Gdańsk 3 5 2:1

5 Jagiellonia 3 4 5:3

6 Wisła Kraków 3 4 1:1

7 Cracovia 3 4 5:4

8 Górnik Zabrze 3 4 2:2

9 Korona Kielce 3 4 3:3

10 Legia Warszawa 3 4 3:3

11 ŁKS Łódź 3 4 3:3

12 Raków Częstochowa 3 3 2:4

13 KGHM Zagłębie Lubin 3 2 3:4

14 Piast Gliwice 3 2 2:3

15 Wisła Płock 3 1 2:7

16 Arka Gdynia 3 1 1:6 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.