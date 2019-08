Tylko Kamil Majchrzak awansował do III rundy

Kamil Majchrzak (ATP 94) pokonał w drugiej rundzie US Open Urugwajczyka Pablo Cuevasa 6:7 (3-7), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1. 23-letni Polak po raz trzeci znalazł się w zasadniczej części zmagań wielkoszlemowych. I w US Open osiąga życiowy sukces – jeszcze nigdy w karierze nie awansował do trzeciej rundy w imprezie tej rangi.

Jego rywalem był starszy o 10 lat Cuevas, który jest 53. rakietą świata. Ma na koncie sześć wygranych imprez ATP, ale wszystkie na kortach ziemnych. Na twardej nawierzchni w Nowym Jorku nigdy nie przeszedł drugiej rundy. W Wielkim Szlemie udało mu się to cztery razy – wyłącznie we French Open. Cztery lata temu w meczu ligi niemieckiej na “mączce” Urugwajczyk pokonał Majchrzaka w trzech setach. Polak w czwartek zrewanżował się, choć w pięciosetowym boju musiał gonić przeciwnika.

Pierwszą partię, bardzo wyrównaną, przegrał dopiero po tie-breaku. Kolejną wygrał 6:4, by znów ulec – tym razem 2:6. Później jednak Majchrzak, zajmujący w rankingu ATP 94. pozycję, zaczął dominować na dobre. Do tego w decydującym secie Cuevas miał ogromne problemy. Prawdopodobnie doznał kontuzji i nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. Podobny zawód przeżył Polak w tegorocznym Australian Open, gdy jego ciało nie wytrzymało i musiał poddać mecz otwarcia z Japończykiem Keiem Nishikorim.

W pierwszej rundzie US Open zawodnik trenera Tomasza Iwańskiego, również w pięciu setach, pokonał Chilijczyka Nicolasa Jarry’ego. Kolejnym rywalem Majchrzaka, który za awans do trzeciej rundy otrzyma 90 punktów rankingowych i 163 tysięcy dolarów premii, będzie Grigor Dimitrow. 28-letni Bułgar w tegorocznej edycji US Open ma w nogach tylko dwie godziny i 42 minuty gry, bo tyle trwał jego mecz z Włochem Andreasem Seppi w 1. rundzie. W drugiej otrzymał walkowera od Chorwata Borny Corica.

“Szczęśliwy przegrany” Majchrzak pozostał jedynym reprezentantem Polski w Nowym Jorku. Majchrzak dostał się do turnieju głównego US Open, choć przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polak okazał się tzw. szczęśliwym przegranym. Z powodu kontuzji wycofał się bowiem Kanadyjczyk Milos Raonic.

Mecz drugiej rundy US Open: Kamil Majchrzak – Pablo Cuevas 6:7 (3-7), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1.

Magda Linette (53.WTA) przegrała z liderką światowego rankingu Naomi Osaką 2:6, 4:6. Ostatnia Polka w turnieju zakończyła swój udział w wielkoszlemowym US Open na 2. rundzie.

Linette podchodziła do US Open opromieniona zwycięstwem w rozgrzewkowym turnieju także w Nowym Jorku. To potwierdzało znakomitą formę polskiej tenisistki, która przed meczem z Osaką miała na koncie dziewięć zwycięstw z rzędu. W pierwszej rundzie US Open uporała się z Australijką Astrą Sharmą, ale w kolejnym meczu czekało na nią nie lada wyzwanie, bo rywalizacja z liderką rankingu WTA.

Niespodzianki jednak nie było. Japonka poradziła sobie z polską zawodniczką bez większych problemów. Dla całej rywalizacji znamienny był drugi set. Linette prowadziła już 3:0 i miała na koncie przełamanie, kiedy nadszedł kluczowy czwarty gem. Polka prowadziła 40:15, miała dwie okazje do przełamania, ale nie udało się. Osaka doprowadziła do rywalizacji na przewagi. Linette miała wówczas już trzecią okazję do przełamania i kolejny raz jej nie wykorzystała.

Osaka wyszła więc z trudnej sytuacji, i to w wielkim stylu. Wygrała pięć gemów z rzędów i objęła prowadzenie 5:3 w drugim secie, przełamując Polkę po drodze dwukrotnie. Linette zdołała jeszcze odroczyć odpadnięcie o jednego gema, ale w kolejnym Osaka postawiła kropkę nad “i” bez najmniejszego trudu.

W pierwszej partii Linette toczyła rywalizację tylko do stanu 2:2. Dalsza część otwierającego seta należała do Osaki, która nie oddała już reprezentantce Polski żadnego gema. Pomimo porażki w drugiej rundzie Linette z całą pewnością będzie wracać z Nowego Jorku z podniesioną głową ze względu na pierwszy w karierze tytuł WTA. Tymczasem Japonka w 3. rundzie zmierzy się z lepszą z pary Cori Gauff – Timea Babos.

Mecz drugiej rundy US Open: Magda Linette – Noami Osaka 2:6, 4:6.

Również na 2. rundzie zatrzymała się w debiucie w US Open Iga Świątek. W czwartek 18-letnia Polka przegrała z rozstawioną z numerem 12 Anastasiją Sevastovą 6:3, 1:6, 3:6. Spotkanie lepiej rozpoczęła Świątek, ale potem inicjatywę przejęła bardziej doświadczona Łotyszka. Emocjonująco było jednak do samego końca.

W Australian Open w pierwszym wielkoszlemowym występie Świątek przeszła kwalifikacje i doszła do 2. rundy. W Paryżu, już jako zawodniczka z głównej drabinki, wygrała trzy mecze. W Nowym Jorku nie powtórzy tego wyniku, choć zapowiadało się obiecująco. Na otwarcie nowojorskiej przygody Świątek rozgromiła Ivanę Jorović 6:0, 6:1.

To, że jest mocna, potwierdziła w pierwszym secie meczu z Sevastovą. O jej zwycięstwie w tej partii zadecydowało jedno przełamanie. Ale polscy kibice już wiedzą, że Sevastova łatwo się nie poddaje. Miesiąc temu, w finale turnieju WTA na kortach ziemnych w Jurmale, Łotyszka pokonała inną polską tenisistkę Katarzynę Kawę 3:6, 7:5, 6:4. I tym razem Sevastova potrzebowała trzech setów w meczu z Polką, bo w drugiej partii gra Świątek kompletnie się posypała.

Przy 1:1 młoda Polka miała dwa breakpointy z rzędu, by wcześnie przełamać faworyzowaną rywalkę i ułożyć seta pod siebie. Sevastova jednak się obroniła, a parę minut później, po jednym z najdłuższych gemów w całym meczu, wykorzystała czwartego breaka na 3:1 i sama przeszła do ofensywy.

W sumie od stanu 1:1 wygrała pięć gemów z rzędu i seta. W decydującym secie Świątek dalej nie była sobą. Co prawda odrobiła breaka na 3:3, ale na więcej nie było jej już stać. Od tego stanu wszystkie gemy do końca wygrała Łotyszka.

Mecz drugiej rundy US Open: Iga Świątek – Anastasija Sevastova 6:3, 1:6, 3:6.

Iga Świątek i Magda Linette wystąpią jeszcze w piątek w grze podwójnej.