Tylko Legia gra dalej w Lidze Europy Podopieczni Aleksandara Vukovicia rozegrali słaby mecz, zremisowali 0:0 i tylko dzięki skromnej zaliczce z Warszawy zagrają w 3. rundzie eliminacji do Ligi Europy. Rzutu karnego nie wykorzystał w końcówce Sandro Kulenović. Legia – delikatnie mówiąc – w tym sezonie nie zachwyca. Tydzień temu wykonała plan minimum w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy z KuPS Kuopio, lecz jej gra pozostawiała wiele do życzenia. Zwyciężyła 1:0, a po meczu z trybun można było usłyszeć gwizdy. Do Finlandii wicemistrz Polski jechał w roli faworyta. Problem miała stanowić sztuczna murawa. Atutem gospodarzy był fakt, że są w połowie sezonu – w Finlandii liga gra systemem wiosna-jesień. Czwartkowe spotkanie od początku było toczone w sennym, wakacyjnym tempie. Kibice w Kuopio, które słynie z zawodów w skokach narciarskich, w pierwszej połowie się wynudzili. Pierwszy celny strzał obejrzeli dopiero w 33. minucie, kiedy niegroźnie na bramkę KuPS uderzał Carlitos. W końcówce pierwszej części przycisnęli gospodarze, tworząc spore zmieszanie pod bramką Legii. Na szczęście dla polskiej drużyny nie potrafili stworzyć poważnego zagrożenia. Dali jednak wyraźny sygnał legionistom, że ci powinni się szybko obudzić, jeśli chcą uniknąć poważnej wpadki. W 51. minucie w końcu pierwszą naprawdę ładną akcję – i co najważniejsze – zakończoną groźnym strzałem miała Legia. Dominik Nagy zagrał prostopadłą piłkę do Kulenovicia, a ten zamiast do bramki, trafił tylko w boczną siatkę. Goście próbowali grać trochę szybciej. 15 minut przed końcem znów bohaterem mógł zostać Kulenović, który tym razem chciał minąć wychodzącego przed bramkę Otso Virtanena, ale golkiper w ostatniej chwili powstrzymał snajpera. Chorwat dostał szansę na zrehabilitowanie się w końcówce, kiedy Luis Murillo zagrał ręką we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Napastnik strzelił jednak fatalnie, a jego intencje wyczuł bramkarz. Swoje szanse mieli jeszcze gospodarze. Strzelili nawet gola, ale na szczęście dla warszawskiego zespołu sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Wcześniej groźnie uderzał Mame Thiaw – piłka minęła jednak słupek. Legia może być zadowolona tylko z awansu. W czwartek zagrała kolejny słaby mecz. KuPS Kuopio – Legia Warszawa 0:0 Pierwszy mecz: 1:0 dla Legii. Awans: Legia. Żółte kartki: KuPS – Rangel, Ilmari Niskanen; Legia – Dominik Nagy, Andre Martins. Sędzia: Lawrence Visser (Belgia). Widzów: ok. 4 tys Legia Warszawa: Radosław Majecki – Marko Vesovic, William Remy (66. Igor Lewczuk), Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha – Arvydas Novikovas, Walerian Gwilia, Andre Martins, Carlitos (61. Domagoj Antolic), Dominik Nagy (90. Tomasz Jodłowiec) – Sandro Kulenovic. To miał być drugi zwycięski remis polskiego klubu w europejskich pucharach, ale Piast Gliwice miał mniej szczęścia niż Legia Warszawa. Mistrz Polski przegrał 1:2 na wyjeździe z Rigą FC w 2. rundzie eliminacji do Ligi Europy. BATE Borysów, Lech Poznań, Śląsk Wrocław, a teraz ekipa Riga FC – wszyscy karcili Piasta Gliwice w końcówkach spotkań. Podopieczni Waldemara Fornalika nie rozegrali złego meczu, kontrolowali jego przebieg przez większość czasu, ale znów zostali z niczym. I pożegnali się z europejskimi pucharami. Kamil Biliński wszedł na boisko w 80. minucie i trzy minuty później dał Łotyszom sensacyjne zwycięstwo. Gliwiczanie bronili remisu (w pierwszym meczu wygrali 3:2), ale się przeliczyli. Deniss Rakels, który również wszedł z ławki, dostał piłkę w pole karne od Felipe Brisoli i z łatwością wystawił ją Bilińskiemu. Polski zespół nie zdołał odpowiedzieć, nie zdołał nawet doprowadzić do jednej groźnej sytuacji. Trener Fornalik reagował zmianami, ale nic nie działało. Marzenia gliwiczan o 3. rundzie eliminacji Ligi Europy runęły jak domek z kart. Trzeba jednak podkreślić, że w pierwszej połowie mistrzowie Polski, tak jak przyzwyczaili w ostatnich tygodniach, grali zdecydowanie lepiej. Już w 20. minucie objęli prowadzenie za sprawą Jorge Felixa. Hiszpan spokojnym lobem wykorzystał długie podanie Toma Hateleya. Gospodarze cały mecz grali chaotycznie, a z pomocą przyszedł cud. Nikt się nie spodziewał atomowego uderzenia Armandsa Petersonsa. W 26. minucie łotewski obrońca uderzył z 30 metrów w samo okienko. Frantisek Plach nie miał żadnych szans. Zabrakło kropki nad i mistrzowie Polski nieudolnie szli po drugiego gola. W 50. minucie wyśmienitą okazję do odzyskania prowadzenia miał Jorge Felix, dziesięć minut później groźnie główkował Gerard Badia. Piast kontrolował mecz, ale przez zwariowaną kopaninę Łotyszy piłkarze Fornalika nie potrafili złapać właściwego rytmu. Pod bramką Plaha zaczęło się kotłować w ostatnich piętnastu minutach. Piłkarze z Rygi próbowali tworzyć zagrożenie prostymi środkami, ale tracili głowy, gdy trzeba było zrobić coś kreatywnego. I wtedy na murawie pojawili się byli piłkarze polskiej ekstraklasy. W 82. minucie duet Biliński – Rakels definitywnie wyrzucił mistrzów Polski z europejskich pucharów. Riga FC – Piast Gliwice 2:1 (1:1) Bramki: Peterson (30.), Biliński (82.) – Felix (20.) Piast: Frantisek Plach – Bartosz Rymaniak, Uros Korun, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskov – Martin Konczkowski, Tom Hateley (85. Aleksander Jagiełło), Jorge Felix, Patryk Dziczek, Gerard Badia (69. Patryk Sokołowski) – Piotr Parzyszek (55. Dominik Steczyk). Również Lechia Gdańsk przegrała (wprawdzie po dogrywce) wyjazdowy mecz z Broendby 1:4 i na drugiej rundzie zakończyła udział w eliminacjach Ligi Europy. Jednego z goli dla duńskiej drużyny strzelił Kamil Wilczek. Piłkarze z Pomorza, z racji zdobycia Pucharu Polski, w pierwszej rundzie mieli wolny los. Czasu na przygotowania było zatem sporo, ale fortuna im nie sprzyjała – trafili na jednego z najtrudniejszych rywali. Po wylosowaniu Broendby trudno było o optymizm, tymczasem w pierwszym meczu gdańszczanie pokazali się z dobrej strony. Notorycznie rozgoryczonemu wynikami w pucharach polskiemu kibicowi dali powiew świeżości. Na własnym boisku drużyna Stokowca była zdecydowanie lepsza. Mogła i powinna wygrać wyżej, a wynik 2:1 przyjęto w Gdańsku z optymizmem, ale też sporym niedosytem. Trudno się dziwić, gdyby nie zawiodła skuteczność, ten dwumecz mógł zostać rozstrzygnięty tydzień wcześniej. Rewanżowi z Duńczykami w Lechii podporządkowane było wszystko. Na dalszy plan zszedł nawet weekendowy mecz ekstraklasy z Wisłą Kraków (0:0), w którym zagrali zmiennicy. Galowy garnitur gdańszczan miał być gotowy na czwartek. Stokowiec rzucił do boju wszystko, co miał najlepsze, ale mecz w Danii zaczął się w sposób najgorszy z możliwych. Nie minął kwadrans, a Broendby mogło zapomnieć o stratach z pierwszego spotkania. Stracony gol bolał Lechię tym bardziej, że został strzelony po rzucie rożnym, kiedy w teorii najłatwiej się broni. Co więcej, do siatki trafił Paulus Arajuuri, którego część z graczy biało-zielonych pamięta z występów w Lechu Poznań. Zaliczka z Polski była już tylko wspomnieniem, ale to gościom nie podcięło skrzydeł. Ba, na grę Lechii znów – przynajmniej fragmentami – patrzyło się z przyjemnością. Szczególnie dużo wiatru na lewej stronie robili Filip Mladenović i Żarko Udovicić. I to właśnie akcja Serbów mogła przynieść wyrównanie. Nie przyniosła, bo w idealnej sytuacji pomylił się Lukas Haraslin. Chwilę później zamiast remisu mogło zrobić się 2:0. Znów po rogu strzelał Arajuuri, a w poprzeczkę huknął Simon Hedlung. Jak na tak wczesną fazę europejskich pucharów, ten mecz oglądało się naprawdę dobrze. Po 45 minutach Lechia przegrywała, ale o spuszczaniu głów nie było mowy. Momentalnie po zmianie stron przed szansą stanął Flavio Paixao, a znów zabrakło najważniejszego – wykończenia. I tym razem nieskuteczność się już zemściła. Kilka minut później piłkarze Broendby rozegrali jak po sznurku, a wszystko potężnym strzałem zakończył Kamil Wilczek. Duńczycy byli już o krok od awansu. Wydawało się, że Broendby zmierza po kolejne trafienia, a nagle stadion został wprowadzony w konsternację. Na lewej stronie dryblingiem błysnął Mladenović, dokładnie dośrodkował Sławomir Peszko i z trafienia cieszył się Paixao. Wszystko zaczęło się od początku, potrzebna była dogrywka. Dodatkowy czas zaczął się dla polskiej ekipy fatalnie. Już po trzech minutach do bramki Dusana Kuciaka trafił Jesper Lindstroem. Jak się okazało, był to cios decydujący. Stokowiec próbował się ratować wprowadzeniem Artura Sobiecha i Rafała Wolskiego, ale po raz kolejny nie udało się trafić do siatki. Tuż przed ostatnim gwizdkiem Lechię dobił Lindstroem, strzelając swojego drugiego gola. Lechia pożegnała się z Europą. Następnym rywalem Broendby będzie portugalska Braga, którą prowadzi dobrze znany w Polsce były trener Legii Ricardo Sa Pinto. Broendby – Lechia 4:1 (2:0) (0:1) Bramki: Arajuuri (15′), Wilczek (53′), Lindstroem (94′, 118′) – Paixao (67′) Lechia: Dusan Kuciak – Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic – Lukas Haraslin (97. Rafał Wolski), Daniel Łukasik (57. Maciej Gajos), Tomasz Makowski, Patryk Lipski, Żarko Udovicic (57. Sławomir Peszko) – Flavio Paixao (97. Artur Sobiech). Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.