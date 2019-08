Udany dzień polskich tenisistów

Środa była udanym dniem polskich tenisistów występujących na kortach Nowego Jorku. Magdalena Fręch pokonała drugą rywalkę w kwalifikacjach i awansowała do trzeciej, finałowej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Magda Linette w drodze do ćwierćfinału turnieju Bronx Open w Nowym Jorku pokonała Białorusinkę Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz. Na koniec dnia Hubert Hurkacz wygrał w niepełnych dwóch setach z Hiszpanem Feliciano Lopezem, po kreczu Lopeza w II secie przy stanie 3:1 dla Hurkacza i zameldował się w ćwierćfinale turnieju TP w Winston-Salem.

W środę 222. w światowym rankingu Polka Magdalena Fręch w trzech setach pokonała Słowaczkę Rebeccę Sramkovą. By znaleźć się w głównej drabince US Open, trzeba wygrać trzy spotkania. Pierwsze, z Chinką Jia-Jing Lu, Polka wygrała pewnie 6:3, 6:4. Znacznie więcej problemów miała w drugim pojedynku. W meczu decydującym o udziale w turnieju głównym US Open łodzianka zmierzy się ze zwyciężczynią rywalizacji Pauli Badosy z Quirine Lemoine.

Wprawdzie pierwszego seta ze Słowaczką, będącą 173. w światowym rankingu, Fręch wygrała 6:2, ale w drugim Sramkova wzięła się do pracy i w efekcie trzy pierwsze gemy padły jej łupem. Na szczęście Polka nie złożyła broni, doprowadziła do remisu i tak już do samego końca wyglądała ta partia, ostatecznie wygrana przez Słowaczkę 7:5. Scenariusz trzeciego seta przypominał drugiego. Z tą różnicą, że od stanu 4:4 wydarzenia na korcie przejęła Fręch, która triumfowała 6:4 i po dwóch godzinach i 11 minutach walki cieszyła się z wygranej.

W drugiej rundzie kwalifikacji mężczyzn wystąpi Kamil Majchrzak, który zmierzy się z doświadczonym Hiszpanem Tommym Robredo. W pierwszej rundzie eliminacji pań odpadła Katarzyna Kawa. Udział w turnieju głównym (początek w poniedziałek) mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Tytułu w singlu bronić będą Japonka Naomi Osaka i Serb Novak Djokovic.

Wynik 2. rundy kwalifikacji US Open:

Magdalena Fręch (Polska) – Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:2, 5:7, 6:4.

Po pięciu porażkach w bezpośrednich pojedynkach Magda Linette pokonała w środę Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz 6:1, 6:4 i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju Bronx Open w Nowym Jorku. Jej rywalką w kolejnej fazie zawodów będzie Czeszka Karolina Muchova. To już piąty wygrany mecz 27-letniej Polki w tej imprezie, gdyż ze względu na 80. pozycję w światowym rankingu musiała się przebijać przez kwalifikacje.

W pierwszym secie poznanianka dominowała wyraźnie, a plasująca się 35 miejsc wyżej w klasyfikacji tenisistek Sasnowicz jedynego gema zdobyła przy stanie 5:0 dla Polki, która w tej części gry odnotowała aż siedem asów serwisowych. W drugiej partii było 2:0 i 4:1 dla Linette, ale Białorusinka nie zamierzała rezygnować. Skończyło się 6:4. Pojedynek trwał 70 minut.

To pierwsze zwycięstwo Linette nad dwa lata młodszą Sasnowicz. W poprzednich pięciu górą była zawodniczka urodzona w Mińsku, w tym w obu w turniejach WTA rozgrywanych w USA. Białorusinka w ostatnich tygodniach spisuje się jednak słabo. We wcześniejszych ośmiu imprezach tylko raz – przed tygodniem w Toronto – przeszła pierwszą rundę.

Kolejną przeciwniczką Polki będzie 47. na liście WTA Muchova. Czeszka rozgrywa z kolei najlepszy sezon w karierze – była w finale turnieju WTA w Pradze (eliminując wcześniej m.in. Igę Świątek) oraz dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Start w Bronksie jest jej pierwszym od czasu zawodów w Londynie.

W pierwszej rundzie debla w Nowym Jorku odpadła Alicja Rosolska. Ten turniej jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającą się w tym mieście w poniedziałek ostatnią tegoroczną lewą Wielkiego Szlema – US Open.

Wynik meczu 1/8 finału:

Magda Linette (Polska) – Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś, 9) 6:1, 6:4.

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP 250 w Winston-Salem. W środowym pojedynku 1/8 finału rozstawiony z numerem trzecim Polak pokonał Feliciano Lopeza, który skreczował w drugim secie.

To było starcie tenisistów z dwóch pokoleń. W meczu III rundy turnieju ATP w Winston-Salem naprzeciw siebie stanęli 22-letni Hubert Hurkacz i jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w rozgrywkach, 37-latek Feliciano Lopez. Pojedynek nie został rozegrany do ostatniej piłki i zakończył się kreczem Hiszpana.

Hurkacz w środę starał się grać spokojnie. Rozważnie konstruował wymiany z głębi kortu i musiał uważać na ataki Lopeza. Hiszpan bowiem, kiedy tylko mógł, skracał akcje i ruszał do siatki.

Już w czwartym gemie Polak wywalczył przełamanie po tym, jak Lopez popsuł forhend. Wrocławianin wprawdzie szybko stracił przewagę, ale przy stanie 3:2 uzyskał kolejnego breaka, popisując się znakomitym minięciem z forhendu. Dzięki temu wyszedł na prowadzenie 4:2, by ostatecznie wygrać premierową partię 6:3.

W pierwszym secie Lopez sygnalizował, że ma problemy fizyczne. Na początku drugiego oddał podanie, a przy stanie 2:1 dla Hurkacza poprosił o przerwę medyczną. Po krótkiej rozmowie z fizjoterapeutą rozegrał jeszcze jednego gema i zrezygnował z dalszej rywalizacji.

Mecz dobiegł końca po 55 minutach. W tym czasie Hurkacz zaserwował trzy asy, jeden raz został przełamany, wykorzystał trzy z siedmiu break pointów i łącznie zdobył 51 punktów, o 16 więcej od przeciwnika.

W ćwierćfinale Winston-Salem Open 2019, w czwartek, rozstawiony z numerem trzecim Polak zmierzy się z oznaczonym “ósemką” Filipem Krajinoviciem bądź z posiadaczem dzikiej karty Francesem Tiafoe’em, turniejową “10”.

III runda gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) – Feliciano Lopez (Hiszpania, 16) 6:3, 3:1 i krecz

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz