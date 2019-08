Udany początek polskich tenisistów w Kanadzie

Po nieudanym występie w Waszyngtonie najlepsi polscy singliści zaprezentowali się bardzo dobrze w turnieju Rogers Cup rozgrywanym naprzemian w Toronto (tenisistki WTA) i Montrealu (tenisiści ATP). Gorzej powiodło się deblistom: Alicji Rosolskiej i Łukaszowi Kubotowi. którzy przegrali swoje mecze w I rundzie. Również swój występ deblowy do nieudanych zaliczy Hubert Hurkacz.

Pięć rozegranych gemów wystarczyło, żeby Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA rangi Premier 5 na twardych kortach w Toronto. Jej rywalka, Australijka Ajla Tomljanović, z powodu kontuzji poddała mecz przy stanie 4:1 dla polskiej tenisistki. Zarówno 65. w światowym rankingu Świątek, jak i sklasyfikowana o 20 pozycji wyżej Tomljanović dostały się do głównej drabinki z kwalifikacji.

We wtorek po raz pierwszy stanęły naprzeciwko siebie. 18-letnia warszawianka bez problemu wygrała pierwsze trzy gemy, a starsza o osiem lat rywalka nie stanowiła dla niej żadnego zagrożenia. Po dwóch kolejnych gemach przy stanie 1:4 poprosiła o przerwę medyczną.

Po kilku minutach rozmowy z fizjoterapeutką i krótkim sprawdzaniu stanu zdrowia zrezygnowała z dalszego występu. Tak więc po 22 minutach gry Iga Świątek zameldowała się w II rundzie turnieju WTA w Toronto. Kolejną przeciwniczką Świątek będzie rozstawiona z numerem 15. Dunka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacka, która w pierwszej rundzie pokonała w dwóch setach reprezentantkę Kazachstanu Juliję Putincewą.

Woźniacka jest tenisistką bardzo utytułowaną, choć teraz sklasyfikowaną poza pierwszą dziesiątką światowego rankingu (18. miejsce). 29-letnia zawodniczka, numer jeden rankingu w latach 2010, 2011 i 2018, to m.in. triumfatorka Australian Open (2018) i dwukrotna finalistka US Open (2009, 2014). Spotkanie Świątek ż Woźniacką rozegrane zostanie w środę wieczorem.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek (Polska) – Ajla Tomljanovic (Australia) 4:1 i krecz Tomljanović.

Eliminacji imprezy, która rozgrywana jest naprzemiennie w Toronto i Montrealu (pula nagród 2,83 mln dol.), nie przeszła Magda Linette. W pierwszej rundzie debla odpadła zaś Alicja Rosolska, która w parze z Amerykanką Desirae Krawczyk przegrały ze Słowenką Katariną Srebotnik i Amerykanką Jennifer Brady 2:6, 3:6. Rosolska i Krawczyk w ubiegłym tygodniu dotarły do półfinału zawodów WTA w San Jose.

Również Hubert Hurkacz udanie zadebiutował w głównej drabince rozgrywanego na kortach twardych turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. We wtorkowym meczu I rundy Polak w dwóch setach pokonał Taylora Fritza.

Dzięki wycofaniu się Kevina Andersona Hubert Hurkacz uniknął gry w kwalifikacjach turnieju ATP w Montrealu. Polak znalazł się w głównej drabince, zastępując Afrykanera, i w I rundzie trafił na Taylora Fritza. Amerykanin w ostatnich kilkudziesięciu dniach znajduje się w życiowej formie. Pod koniec czerwca zdobył tytuł w Eastbourne, a w dwóch minionych tygodniach dotarł do dwóch finałów (w Atlancie i w Los Cabos). We wtorek jednak okazał się za słaby dla Huberta Hurkacza.

Fritz, dla którego był to dziesiąty mecz w ciągu ostatnich 12 dni, rozpoczął pojedynek na zwolnionych obrotach. Hurkacz bezlitośnie to wykorzystał. Polak wygrał gema otwarcia w 57 sekund, w kolejnym przełamał Amerykanina, po czym podwyższył prowadzenie na 3:0. Do końca seta wrocławianin grał bardzo dojrzale, utrzymywał własne podanie i nie pozwolił rywalowi odrobić strat.

Na początku drugiej partii, jak w pierwszej, Hurkacz uzyskał breaka już w pierwszym gemioe. Gdy wydawało się, że ta partia będzie mieć identyczny przebieg jak pierwsza, Fritz przełamał serwującego po zwycięstwo Polaka i wrócił do gry. Jednak nie na długo. W 11. gemie wrocławianin znów odebrał serwis przeciwnikowi, przy break poincie posyłając świetne minięcie z forhendu, i drugiej szansy na zakończenie spotkania już nie zmarnował. Mecz zakończył asem serwisowym.

Debiutujący w Rogers Cup Hurkacz w ciągu godziny i 14 minut rywalizacji zaserwował siedem asów, popełnił trzy podwójne błędy serwisowe, przy własnym podaniu wygrał 69 proc. rozegranych akcji, jeden raz został przełamany, wykorzystał trzy z pięciu break pointów i łącznie zdobył 70 punktów, o 13 więcej od Fritza.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej: Hubert Hurkacz (Polska) – Taylor Fritz (USA) 6:3, 7:5.

W II rundzie, w środę, Hurkacz, który tym samym zrewanżował się Fritzowi za porażkę poniesioną 27 czerwca w ćwierćfinale turnieju w Eastbourne, zmierzy się z rozstawionym z numerem czwartym Stefanosem Tsitsipasem, zeszłorocznym finalistą Rogers Cup. Z Grekiem w tym roku grał dwukrotnie i oba spotkania przegrał. 20 lutego w 1/8 finału w Marsylii uległ 4:6, 2:6, a osiem dni później w ćwierćfinale w Dubaju – 6:7(4), 7:6(1), 1:6.

Niestety nie powiodło się Łukaszowi Kubotowi. Rozstawieni z numerem 2. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli w I rundzie debla turnieju ATP 1000 w Montrealu. Polak i Brazylijczyk przegrali 7:6(5), 3:6, 9-11 z grającymi z dziką kartą Andym Murrayem i Feliciano Lopezem.

To był prawdziwy dreszczowiec, który mógł się zakończyć zupełnie innym wynikiem. Różnice między obiema parami były w tym starciu minimalne. To był, jak to mówią, mecz na zapałki. W grze podwójnej na tym poziomie często decydują supertie-breaki i tak też było tym razem. Niestety happy endu z punktu widzenia Kubota zabrakło.

W pierwszej partii mistrzowie Wimbledonu sprzed dwóch lat musieli gonić rywali. Ze stanu 2:4 doprowadzili do remisu i potem gra toczyła się już gem za gem, a w tie-breaku punkt za punkt. Ostatnie dwie akcje w tej części rywalizacji padły łupem Łukasza i Marcelo i to oni znajdowali się w połowie drogi do sukcesu.

Ich entuzjazm szybko został jednak skorygowany, bo rywale objęli w drugim secie prowadzenie 3:0 i przetransportowali przewagę do końca tej odsłony. O wyniku rozstrzygał supertie-break. W nim lepiej wystartowała “nasz” duet, która wyszedł na 4-1. Potem jednak wszystko się wyrównało i o wyniku rozstrzygały detale. Przy stanie 9-8 Kubot i Melo mieli meczbola, ale nie wykorzystali okazji, a drugiej już nie mieli. Trzy kolejne wymiany wygrali Murray i Lopez i to oni zmierzą się w drugiej rundzie z Francuzami Jeremym Chardym i Fabrice’em Martinem.

Dla Murraya występ w Kanadzie to ostatni sprawdzian przed wznowieniem startów singlowych. Ma to nastąpić w Cincinnati. – Ale tylko wtedy, jeśli będę czuł się gotowy. Jeśli nie, prawdopodobnie poczekam do US Open – zapowiedział Szkot.

Przed Łukaszem i jego partnerem z kolei bardzo trudne tygodnie i do obrony wiele punktów. Między innymi za ćwierćfinał w Cincinnati, a potem finał na Flushing Meadows oraz wygrane w Pekinie i Szanghaju. W sumie blisko 3000 punktów…

I runda debla turnieju ATP 1000 w Montrealu: Łukasz Kubot (Polska) i Marcelo Melo (Brazylia) – Andy Murray (Wielka Brytania) i Feliciano Lopez (Włochy) 7:6(5), 3:6, 9-11.

Swoich sił w deblu spróbował także Hubert Hurkacz, który w poniedziałek w parze z Ameryka-ninem Johnem Isnerem przegrali z Australijczykami Aleksem de Minaurem i Jordanem Thompsonem 4:6, 6:7 (3-7) w pierwszej rundzie debla.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz