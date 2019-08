Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze Jesteśmy i będziemy przeciwni złu, ale zawsze otwarci na każdego człowieka. Bo chcemy dobra wszystkich ludzi, także tych, co nam źle życzą i nas obrażają – powiedział w czwartek na Jasnej Górze abp Jan Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup przewodniczył uroczystej sumie pontyfikalnej, odprawianej w częstochowskim sanktuarium w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgromadzeni świętowali też 100-lecie przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

