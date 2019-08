Ustępstw w sprawie brexitu nie będzie Korespondencja pomiędzy szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem a nowym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem nie pozostawia złudzeń – Unia nie zamierza pójść na ustępstwa. Tymczasem data twardego brexitu nieuchronnie się zbliża. Boris Johnson twierdził, że będzie w stanie doprowadzić do zmiany zaakceptowanej już przez brytyjski rząd umowy z UE. W walce o fotel premiera deklarował, że znajdzie sposób na zmiękczenie przywódców Unii Europejskiej i wycofają się oni z zapisów nieodpowiadających zwolennikom brexitu. Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że nic takiego nie nastąpi. Wynika to z korespondencji Johnsona i Donalda Tuska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

