“W akcji dyskredytacji sędziów mogła brać udział znacznie większa grupa osób” Kolejny człowiek ministra Zbigniewa Ziobry opuszcza Ministerstwo Sprawiedliwości. Sędzia Jakub Iwaniec był członkiem grupy hejtującej sędziów. Akcją zohydzania niepokornych sędziów zajmowali się w resorcie wiceminister Łukasz Piebiak i właśnie sędzia Jakub Iwaniec. Co robi żona sędziego, czy sędzia ma kochankę i czy pięcioletnie dziecko na pewno jest jego – tym się właśnie zajmowali. Środowiska prawnicze podejrzewają, że to nie tylko dwie zwolnione z ministerstwa osoby były zaangażowane w całą akcję. “Trzeba mu ostro doje**ć” – tak dokładnie brzmiało polecenie, by atakować sędziego Krystiana Markiewicza. Odbiorcą polecenia była internetowa blogerka o imieniu Emilia, a ten wulgarny rozkaz wydał sędzia pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

