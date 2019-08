Lech Wałęsa ostrzega przed wojną domową rzypilnujcie ich, żeby nie szkodzili Polsce – mówił były prezydent Lech Wałęsa podczas podpisywania “Pomorskiej Deklaracji Obrony Demokracji”. Dokument sygnowali przedstawiciele 15 różnych środowisk. – Musicie zrobić wszystko, żeby odstraszyć tych niebezpiecznych ludzi. Tak, aby nie szkodzili Polsce. Gdybym był młodszy sam bym walczył, ale mogę tylko apelować – powiedział Lech Wałęsa przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Dodał, że podczas odbudowy Polski po czasach komunizmu zdarzają się “nieszczęścia”. – Dziś ojczyzna naprawdę jest w potrzebie i konieczna jest kartka wyborcza – mówił były przywódca opozycji antykomunistycznej. – Do władzy doszli okropni ludzie, nieodpowiedzialni, łamiący prawo i konstytucję. Jeśli chcecie Polskę uratować, to bierzmy się do roboty. Musimy ich rozliczyć i odstawić – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

