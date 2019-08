W mieście zakwitły pola słoneczników Największe zainteresowanie wzbudza pole kwiatowe na wzgórzu przy kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Odwiedzają je nie tylko mieszkańcy miasta, ale także turyści, którzy wypoczywają w Białymstoku i okolicach. Jóź wkrótce kwiaty powinny pojawić się także na Placu NZS i rondzie W. Antonowicza. Słoneczniki stają się coraz częściej tłem sesji zdjęciowych dla nowożeńców. Żółte tarcze roślin przyciągają nie tylko profesjonalnych fotografów, ale także amatorów, którzy robią zdjęcia telefonami i aparatami. Słoneczniki i inne kwiaty na kwietnych łąkach będą kwitły do jesieni. Jednak żeby mogły cieszyć oczy jak najdłużej, warto je szanować i nie wyrywać roślin, co niestety zdarza się niektórym odwiedzającym kolorowe skwery i zieleńce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

