W sekundę do Wisły wpływa 3 tys. litrów ścieków

Po awarii kolektorów doprowadzających ścieki do stołecznej oczyszczalni “Czajka”, do Wisły trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę – poinformowały w środę Wody Polskie. Według szacunków od momentu zrzutu, ścieki dotrą do Połocka po 84 godz., a do Torunia po 142 godz.

Z analizy Centrum Operacyjnego Wód Polskich oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB, wynika, że od momentu zrzutu, ścieki dotrą: do Wyszogrodu po 45 godz.; do Płocka po 84 godz.; do Włocławka po 125 godz.; do Torunia po 142 godz.; do Tczewa po 224 godz.

Do Wisły w Warszawie trafia 3000 litrów ścieków na sekundkę. To wyniki poważnej awarii systemu miejskiego przesyłu ścieków (…) Wody Polskie razem z innymi służbami na bieżąco monitorują sytuację. GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – PAP) ostrzega wszystkich użytkowników wody w Wiśle, np. kąpiących się, wędkarzy, o zagrożeniu zanieczyszczeniem – podkreślono.