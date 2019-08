W Warszawie trwa budowa największego wieżowca w UE Ma już wysokość 75 metrów, a jego konstrukcja przekroczyła 17 pięter. Za rok o tej porze najwyższy wieżowiec w Europie, który powstaje w Warszawie, ma osiągnąć już pełen rozmiar. Varso Tower, bo o nim mowa, wraz z masztem będzie miał finalnie 310 metrów. Konstrukcja Varso Tower rośnie w tempie jednego piętra tygodniowo. Ma być gotowa za rok. Finalnie budynek będzie miał 53 piętra, między którymi ma kursować 16 wind. Na dachu znajdzie się jeden z najwyżej położonych tarasów widokowych w Europie. Jak zapewnia wykonawca, dwa niższe budynki tego kompleksu, o wysokości 81 i 90 metrów, mają być gotowe już za pół roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

