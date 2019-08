Weekend przemocy w Toronto Szef policji w Toronto Mark Saunders twierdzi, że przypadki przemocy w sierpniowy długi weekend nie są normą w Toronto. W poniedziałek podkreślił, że 11 incydentów, w których 13 osób zostało rannych w ciągu trzech dni, jest rzadkością. „To nie jest normalny weekend w mieście Toronto. Nie przewiduję, że w ciągu dwóch dni będę mówić o zastrzeleniu 13 osób [ponownie]. To nie jest Toronto” – powiedział Saunders. W weekend odbyło się kilka dużych wydarzeń, w tym Caribbean Carnival, OVO Fest i Veld, które przyciągnęły do ​​miasta tłumy ludzi z całego świata. Saunders nie zgadza się jednak na obarczanie tych uroczystości winą za przemoc, ale podkreśla, że znacznie więcej ludzi w mieście w nocy i liczba otwartych lokali mogła potencjalnie przyczynić się do gwałtownego wzrostu przemocy. Jeśli chodzi o to, skąd pochodzi broń i jak radzić sobie z bronią palną przewożoną przez granicę lub drukowaniem broni 3D, Saunders powiedział, że jest bardziej skoncentrowany na ludziach używających broni. „Muszę powiedzieć, że bardziej interesują mnie ludzie, którzy chętnie używają broni, poruszają się po mieście z bronią gotową do użycia. To moja większa troska ”- powiedział. Saunders powtórzył także to, co powiedział kilka razy w przeszłości o tym, kto może paść ofiarą takich przestępstw, mówiąc, że ludzie, którzy nie są zaangażowani w nielegalne działania, są w dużej mierze bezpieczni. „Wiele miejsc i niektóre osoby, które zostały zastrzelone, to nie luzie pracujący od 9 do 17.00, którzy mają żony i dzieci, domy… jeśli jesteś w tej grupie, szanse na to, że coś się stanie, są bardzo niewielkie.” Saunders powiedział, że będzie kontynuował współpracę ze wszystkimi w celu ograniczenia przemocy z użyciem bronią w mieście i dodał, że w tym celu współpracują ze sobą wszystkie szczeble rządowe. Burmistrz John Tory nazwał tę falę przemocy „absolutnie nie do przyjęcia” i wezwał każdego, kto ma informacje, do ujawnienia ich. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

