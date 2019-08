Wiceminister sprawiedliwości stał za hejtem wobec sędziów? Jak ustalił Onet wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał stać za zorganizowaną akcją internetowego hejtu wymierzonego w sędziów ze Stowarzyszenie “Iustititia”. Według portalu podsekretarz stanu miał udostępnić m.in. prywatny adres szefa “Iustiti” prof. Krystiana Markiewicza. Zgodnie z ustaleniami Onetu Piebiak miał być w bezpośrednim kontakcie z internautką znaną pod nickiem “Emilia”. Kobieta miała zaoferować wiceministrowi zorganizowaną akcję oczerniania sędziów, którzy nie zgadzali się z reformą sądownictwa przeprowadzaną przez Prawo i Sprawiedliwość. “Emilia” prywatnie ma być związana z pracownikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Mężczyzna wcześniej miał pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

