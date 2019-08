Wiceminister sprawiedliwości złożył rezygnację Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak odchodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. W poniedziałek wieczorem ujawniono, że miał inspirować hejterskie ataki na sędziów nieprzychylnych przeprowadzonej przez PiS reformie sądownictwa. “W poczuciu odpowiedzialności za powodzenie reform, którym poświęciłem cztery lata ciężkiej pracy, składam na ręce ministra sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu” – cytuje Łukasza Piebiaka PAP. TVP Info podało nieoficjalnie, że Zbigniew Ziobro przyjął tę dymisję. “Wnoszę do sądu pozew przeciwko redakcji Onet, która rozpowszechnia pomówienia na mój temat oparte na relacjach niewiarygodnej osoby – dodał Piebiak. I zapewnił, że “kłamstwa” na jego temat pojawiają się przed wyborami “nieprzypadkowo”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

