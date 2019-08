Większe fundusze na specjalne zespoły reagowania kryzysowego Ontario przeznacza 2,5 miliona dolarów na specjalne zespoły pierwszej pomocy, które są wysyłane w przypadku zawalenia się budynków lub wycieku substancji chemicznych. Minister ds. bezpieczeństwa społecznego i służb więziennych Ontario Sylvia Jones ogłosiła wzrost dotacji o ponad 1 milion dol. w stosunku do zeszłorocznego finansowania – zarówno dla miejskich zespołów poszukiwawczych i ratowniczych, jak i zespołów do reagowania w przypadku awarii chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych oraz materiałów toksycznych. Rząd twierdzi, że zwiększenie finansowania jest częściową odpowiedzią na zalecenia z dochodzenia w sprawie zawalenia się centrum handlowego w Elliot Lake. Jones twierdzi, że fundusze będą bezpośrednio wspierać 10 zespołów w sześciu gminach strategicznie rozmieszczonych w całym Ontario: w North Bay, Ottawie, Peterborough, Thunder Bay, Toronto i Windsor. Zespoły reagowania kryzysowego są obsługiwane przez gminy. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenie i wyposażenie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.