Większość Brytyjczyków chce referendum ws. umowy o brexicie Ponad połowa Brytyjczyków jest zdania, że ostateczna umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej powinna być poddana pod głosowanie w ogólnokrajowym referendum – wynika z opublikowanego dziś sondażu Kantar. Poddanie pod referendum umowy o brexicie popiera 52 proc. ankietowanych. Sprzeciw wobec takiego kroku wyraziło 29 proc. badanych, a 19 proc. zadeklarowało, że nie ma na ten temat zdania. Jednocześnie z sondażu wynika, że rządząca Partia Konserwatywna cieszy się dużo większym poparciem niż Partia Pracy. Na konserwatystów premiera Borisa Johnsona zagłosowałoby obecnie 42 proc. ankietowanych Brytyjczyków, a na główną opozycyjną partię – 28 proc. uczestników badania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

