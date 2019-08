Większość Brytyjczyków za brexitem “wszelkimi środkami” Większość Brytyjczyków uważa, że nowy premier Boris Johnson musi doprowadzić do wyjścia ich kraju z Unii Europejskiej “wszelkimi środkami”, nawet gdyby oznaczało to zawieszenie parlamentu – wynika z sondażu ComRes dla dziennika “Daily Telegraph”. Johnson, który na czele brytyjskiego rządu stoi od 24 lipca, zapowiedział, że doprowadzi do brexitu w wyznaczonym terminie do 31 października niezależnie od tego, czy do tego czasu uda mu się renegocjować porozumienie “rozwodowe” z UE. Wielu deputowanych parlamentu sprzeciwia się bezumownemu brexitowi, którego nowy premier nie wyklucza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

