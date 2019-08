Wielka Brytania: milion podpisów pod petycją przeciwko zawieszeniu parlamentu Ponad milion osób podpisało petycję przeciwko decyzji brytyjskiego rządu o zawieszeniu obrad parlamentu na pięć tygodni. Zaczęto jednocześnie domagać się wydłużenia procesu wyjścia kraju z Unii Europejskiej, lub wręcz całkowitego cofnięcia decyzji o wyjściu ze Wspólnoty. Petycja, zamieszczona na oficjalnych stronach parlamentu, została zainicjowana przez działacza pro-europejskich Liberalnych Demokratów Marka Johnstona. Kilka tysięcy osób zebrało się na placach w pobliżu parlamentu, aby wyrazić swój sprzeciw wobec rządowych planów. W demonstracji wziął udział m.in. aktywista i felietonista dziennika “The Guardian” Owen Jones i minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Partii Pracy Diane Abbott. – Nie ma znaczenia, jakie macie zdanie na temat brexitu, to co ma znaczenie, to jak oceniacie torysowskich premierów, którzy zamykają parlament, bo nie chcą dać ludziom prawa głosu – grzmiała polityk. Podobne protesty odbyły się również m.in. w Manchesterze, Cambridge, Cardiff, Edynburgu i Durham. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

