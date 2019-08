Wielka Rewia (część II) Historia Salonu Muzyki i Poezji Przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co serwuje nam pani Maria – jest bardzo dobre. Jako zawodowa aktorka zna scenę, rozumie magię teatru, wie, jak podać tekst i muzykę. Maria Nowotarska nie tylko podaje nam głębokie i poważne spektakle, ale też chce nas rozbawić Wielką Rewią, w której perli się dowcip Jana Sztaudyngera (doskonałe były te „fraszkowe” rozmowy małżeńskie), śpiewają nam nasze torontońskie sławy (Kinga Mitrowska) i utalentowane młode piosenkarki – Karolina Ingleton i Joasia Chiro, tańczy grupa młodzieżowa, a w niej aż troje wnuków pani Marii i czaruje nas głosem przybyły z Krakowa Jacek Wójcicki. A bawiąc się na tym spektaklu (piękna scenografia – dzieło Joanny Dąbrowskiej) zupełnie odruchowo powiedziałam w przerwie do sąsiadki – „To wszystko trzeba było wypracować. Wciągnięcie młodzieży, zainteresowanie publiczności polską literaturą, poezją i zarażenie jej chodzeniem do teatru.” Chociaż jesteśmy daleko od kraju, poczujemy jego smak na scenie, nauczymy się dostrzegać piękno naszego języka poprzez żywy z nim kontakt, aby nasze dzieci naprawdę były dumne z tego, że są Polakami, Polakami o wyrobionym smaku i dowcipie, Polakami inteligentnymi. Wzruszający był moment spotkania kilku pokoleń aktorskich, kiedy na scenie ukazał się jeden z najpiękniejszych kaprali II Korpusu, lwowska aktorka, a potem aktorka londyńskiego Teatru Hemara, od jakże dawna stojąca na straży polskiej kultury – pani Jasia Jasińska. Piosenka śpiewana przez nią przed laty, a odtworzona w Wielkiej Rewii, bardzo wszystkich wzruszyła. Przemyślenia po Wielkiej Rewii Zofia Kata, Związkowiec, 14 grudnia 2000 Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Zdjęcia: A. Milewski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

