Witek idzie w ślady Kuchcińskiego Nowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie opublikuje list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Taką informację podała dziennikarka “Gazety Wyborczej” Justyna Dobrosz-Oracz. Dla PiS wyrok NSA w tej sprawie, który nakazywał publikację, był porażką. Po raz kolejny partia rządząca pokazuje jednak, że nic sobie nie robi z obowiązującego prawa. Z decyzją w sprawie publikacji list poparcia dla kandydatów do KRS poczekam do wyroku Trybunału Konstytucyjnego – argumentowała Elżbieta Witek na zamkniętym spotkaniu z dziennikarzami. A dwa tygodnie od wyroku NSA w tej sprawie mijały już 30 lipca. To oznacza, że właśnie wtedy listy poparcia powinny zostać ujawnione. Zdaniem Elżbiety Witek, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest jednak w tej sprawie nakazujący. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

