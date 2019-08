Wojna wydana plastikowi Klienci sieci sklepów spożywczych Sobeys wkrótce będą musieli przynosić własne torby lub brać zakupy do domu w papierowych torbach, ponieważ do lutego 2020 roku wycofane zostaną plastikowe torby. Firma Sobeys powiedziała, że zaczyna stopniowo wycofywać plastikowe torby w reakcji na apele coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów i pracowników. Sobeys zobowiązał się także do wprowadzenia w życie programów mających na celu ograniczenie użycia plastiku w innych obszarach swoich sklepów. Vittoria Varalli, wiceprezes firmy ds. zrównoważonego rozwoju, informuje, że ta zmiana wyeliminuje 225 milionów toreb używanych rocznie w 255 sklepach Sobeys. Firma, której właścicielem jest Empire Co. Ltd z siedzibą w Stellarton w Nowej Szkocji będzie wkrótce wycofywać plastikowe torby i wprowadzać papierowe torby do innych swoich sklepów. Sobeys obsługuje również sklepy sieci Safeway, Thrifty Foods, IGA, Foodland, Freshco i Farm Boy. Prowadzi ponad 1500 sklepów we wszystkich swoich sieciach. W sierpniu firma planuje wprowadzić linię alternatywnych siatek wielokrotnego użytku wyprodukowanych z butelek uzyskanych z recyklingu. Rząd federalny ogłosił zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych do 2021 r. Starbucks, A&W i inne sieci obiecały usunąć plastikowe słomki ze swoich restauracji, a niektóre już to zrobiły o tym jak w ubiegłym roku karierę zrobił w sieci filmik pokazujący, jak ktoś usuwa słomkę, która utknęła w nosie żółwia. Ale trend nie ogranicza się do słomek. Wielu gigantów fast-foodu zaczęło eksperymentować z innymi ekologicznymi rozwiązaniami. W czerwcu McDonald’s Canada ogłosił, że w dwóch swoich restauracjach przetestuje drewniane sztućce i inne pojemniki nadające się do recyklingu. Pomimo że Kanadyjczycy zużywają około 2,86 miliarda plastikowych toreb rocznie, ludzie stosunkowo łatwo mogą się bez nich obejść. Sklepy spożywcze także powoli włączając się do tych kampanii starając się wyeliminować jednorazowe tworzywa sztuczne. W maju sieć Metro Inc. zobowiązała się do zmniejszenia zużycia jednorazowych toreb plastikowych o połowę do końca roku budżetowego 2023. Powiedziała również, że chce zmniejszyć liczbę toreb plastikowych o 10 procent do końca roku budżetowego 2020. Firma Loblaw Companies Ltd. zaczęła pobierać pięć centów za każdą plastikową torebkę prawie 10 lat temu i zmniejszyła liczbę plastikowych toreb używanych w swoich sklepach o prawie 12 miliardów, podała rzeczniczka Catherine Thomas. Przekazała 10 milionów dolarów na rzecz World Wildlife Fund do konća 2018 roku. Ile zarobiła na torbach – nie podano. Pięciocentowa opłata za torbę nie jest silnym środkiem odstraszającym, a firmy powinny tworzyć system zachęt, aby pomóc kupującym zmienić nawyki, mówią eksperci. Rządy na całym świecie zaczęły rozprawiać się z jednorazowymi przedmiotami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Premier Justin Trudeau powiedział w czerwcu, że jego rząd rozpoczyna prace mające na celu zakazanie używania toksycznych jednorazowych tworzyw sztucznych, ponieważ odpady zaśmiecające drogi wodne na całym świecie nie dają się już kontrolować. Te zmiany to kwestia kilku lat. Trudeau zapowiedział, że plan Kanady będzie „ściśle odzwierciedlał” plan w Europie. W marcu Parlament Europejski postanowił, że do 2021 r. Unia Europejska wprowadzi zakaz stosowania kilkunastu produktów jednorazowego użytku, w tym plastikowych talerzy, sztućców, kubków, słomek, plastikowych patyczków z wacikami, patyczków do mieszania oraz styropianu. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

