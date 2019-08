Wraca afera z “drugimi pensjami” rządu PiS Kilkudziesięciu czołowych przedstawicieli partii rządzącej miało oddać na rzecz Caritasu bajecznie wysokie nagrody, które w czasie swego premierostwa przyznawała im (oraz samej sobie) Beata Szydło. Jak się teraz okazało, uczyniła to zaledwie garstka polityków PiS. Tak wynika z informacji samego Caritas. Caritas Polska poinformował, że otrzymał wpłaty od jedynie 12 ministrów, których nagradzała Beata Szydło. Tymczasem decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pieniądze z tzw. “drugich pensji” miało łącznie przekazać aż kilkadziesiąt osób. Z informacji podanych przez organizację wynika, że całościowo oddano na razie jedynie 657 tys. zł, a polską opinię publiczną bulwersowały kwoty idące w miliony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

