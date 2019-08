Wszystkie problemy biorą swój początek z myśli, ale sama myśl nie jest problemem. Wszystkie problemy biorą swój początek z myśli, ale sama myśl nie jest problemem. Problem polega na tym, że wszystkie myśli przesiąknięte są bolesnymi wspomnieniami, dotyczącymi ludzi, miejsc lub różnych życiowych sytuacji. Oczywiście wiele z nich pochodzi z okresu wczesnego dzieciństwa i od tamtej pory odgrywa istotną rolę w naszym życiu. Umysł będzie próbował poradzić sobie z problemami, które przyniosły ci ból, ale radzenie sobie z problemami nie jest w istocie tym, czego naprawdę chcesz. Ty chcesz się od nich całkowicie uwolnić. Wykonaj następujący eksperyment: Przedstawię ci proces, który prowadzi do wolności – całkowitego wyzwolenia z przeszłości. (…) Niezależnie od tego, co wydarzyło się w twoim życiu i co wciąż wywołuje w tobie głęboki ból, podziękuj sobie za gotowość na uświadomienie sobie tego wszystkiego. Przyznaj się do bólu, a następnie pozwól go sobie poczuć, niezależnie jak bardzo jest to dla ciebie trudne. Dosłownie pozostań z tym nieprzyjemnym uczuciem, aż przestanie nad tobą panować. Możesz wnieść do życia większą lekkość, ale musisz zaakceptować ciemność związaną z bolesnymi wspomnieniami. Twój ból obdarował cię możliwością, aby coś z nim zrobił i teraz to potrafisz… WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

