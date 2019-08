“Wyborcza ściema”. Opozycja komentuje projekt budżetu. “Wyborcza ściema”, “po wyborach zapewne wszystko zostanie odwrócone”, “ktoś za to zapłaci” – to tylko niektóre z komentarzy polityków opozycji dotyczących projektu budżetu na 2020 rok. Rząd we wtorek przyjął wstępnie projekt budżetu na 2020 r.



Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Marian Banaś poinformowali, że m.in. zakłada on, po raz pierwszy od początku transformacji, brak deficytu i zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 mld zł. Premier mówi też, że wydatki na służbę zdrowia przekroczą 5 proc. PKB. Natomiast wydatki na cele społeczne mają wynieść ponad 66 mld zł. Utrzymane mają być także wydatki na politykę obronną i inne bardzo ważne dla polityki gospodarczej państwa kwestie. Dochody z VAT mają wynieść 200,2 mld zł, a z CIT 41,1 mld zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.