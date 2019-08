Wzruszające słowa Leszka Żukowskiego. Jego przesłanie do Polaków zapada w serce. – Nie wolno dzielić społeczeństwa – to jedno z kluczowych przesłań, które wygłosił w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 1 sierpnia obchodzimy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości w Warszawie głos zabrał m.in. prof. Leszek Żukowski, który także w tym roku wygłosił mocne przemówienie, odnoszące się do przeszłości, ale również i obecnych czasów. – Biorąc pod uwagę swój wiek przewiduję, że jest to moje ostatnie publiczne wystąpienie. Więc ośmielę się na pewnego rodzaju przekaz – mówił prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

