Zapach deszczu redukuje stres Wielu z nas lubi przysłuchiwać się dźwiękom padającego deszczu, jedni uznają to za romantyczne i relaksujące, inni natomiast doceniają bardziej, towarzyszący temu zjawisku charakterystyczny zapach, który wpływa kojąco na ich zszargane nerwy. W istocie spacer w deszczu może być iście uzdrawiającym doświadczeniem. Uspokaja umysł i chaotycznie krążące w nas myśli i emocje. Zapach deszczu posiada swoją własną nazwę (z ang. „petrichor"). Nazwa ta powstała na cześć dwóch australijskich naukowców w latach 60'. Zapach ten jest kombinacją związków chemicznych wydzielanych przez, znajdujące się w glebie bakterie; olejków uwalnianych z roślin w okresach suszy i ozonu, powstającego kiedy błyskawica dzieli cząsteczki tlenu i azotu (przekształcające się następnie w tlenek azotu).

