Zgoda władz i błogosławieństwo papieża. Przełomowe święcenia biskupie w Chinach. W Chinach wyświęcono dwóch katolickich biskupów, którzy otrzymali zarówno błogosławieństwo papieża, jak i zgodę chińskich władz. To pierwsze takie nominacje od czasu zawarcia przełomowego porozumienia między Pekinem a Watykanem w sprawie nominacji biskupich. W środę dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni oświadczył, że konsekrowany został biskup Stefano Xu Hongwei z diecezji Hangzhou. Rzecznik wyjaśnił, że biskup otrzymał mandat papieski, a jego wyświęcenie odbyło się w ramach tymczasowego porozumienia między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.